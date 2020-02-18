Красноярский прокурор попался на взятке «за покровительство»

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении прокурора Березовского района Бекхана Аслаханова, подозреваемого в получении полумиллионной взятки.

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Дело рассматривается по статье «Получение взятки» (ч.5, ст. 290 УК РФ), а брат прокурора — Алихан Алиханов — проходит по делу о посредничестве.

На время следствия суд принял решение отправить главного обвиняемого под арест до 13 апреля, сообщили в инстанции.

Бекхана Алиханова задержали 14 февраля. При посредничестве брата и других людей он получил от учредителя частной компании взятку в 500 тыс. рублей «за общее покровительство и попустительство по службе». По данным СК РФ, преступление было совершено 21 мая 2019 года.

Как мы говорили уже не раз, проблема коррупции не касается одной лишь России, она общемировая и в разных странах с ней борются с переменным успехом. Но именно в России и других постсоветских странах она является системным явлением: чиновникам и вообще представителям власти дозволено "шалить" до тех пор, пока они не начнут кому-то мешать или теряют чье-то покровительство, или хлебное местечко понадобилось кому-то другому. Тогда на человека достается "папочка с компроматом" - и на свет божий вылазят скандалы. А они, в свою очередь, используются лишь как способ избавиться от конкурента - а еще создать у общества иллюзию "непримиримой борьбы с коррупционерами".

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По инф. rosbalt.ru

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