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Красноярский Минздрав опровергает данные об онкологии у новорожденных
По инф. rosbalt.ru   
26 Января 2020 г.
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Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик отверг данные о росте онкологических заболеваний у новорожденных: по его словам, число таких случаев не превышает среднероссийскую статистику.

Красноярский Минздрав рассказал о ситуации с онкологией у новорожденных

Как рассказал изданию «Проспект Мира» депутат Илья Зайцев, заведующая отделением онкологии и гематологии «Центра охраны материнства и детства» Марина Борисова в отчете для парламентариев отметила рост детской заболеваемости онкологией в целом и сообщила, что в минувшем году сразу трое детей родились с онкологическими заболеваниями кроветворной системы. Сообщалось, что такие случаи были выявлены впервые.

Однако, по словам министра Немика, такие случаи регистрируются ежегодно, хотя в прошлом году это произошло практически одномоментно. Чиновник пояснил, что ежегодно в регионе выявляют один-два случая врожденного лейкоза, 10 случаев приходится на детей до года. За прошлый год онкологические диагнозы поставили 95 детям, трое из которых — это новорожденные.

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По инф. rosbalt.ru

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