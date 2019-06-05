Красиво и правильно: имя Говорухина присвоят набережной в Москве

В Москве увековечат имя известного режиссера Станислава Говорухина. Напомним, выдающийся деятель советского и российского кино умер 14 июня 2018 года.

Так, именем Говорухина назовут одну из набережных реки Яузы. В столице также появится памятная доска Говорухину.

«Набережной Говорухина» станет часть Проектируемого проезда № 690, который находится между улицей Вильгельма Пика и проспектом Мира. Памятная доска режиссеру появится на здании Всероссийского государственного института кинематографии, который он закончил.

Говорухин — известный советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, политический и общественный деятель. Снял такие фильмы, как «Вертикаль», «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят», «Так жить нельзя...», «Конец прекрасной эпохи», «Ворошиловский стрелок» и многие другие.

Кстати — Некрасиво, но факт: пошли интриги вокруг наследства Станислава Говорухина

По инф. rosbalt.ru

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