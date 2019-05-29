КПРФ получила "подарок" от полиции: арестован тираж газеты по нервной теме

В Тульской области полицейские изъяли тираж газеты КПРФ «Тульская правда». Как сообщила пресс-секретарь регионального отделения партии Вера Серебровская, автомашина с газетами была остановлена в Новомосковске. Неизвестно пока - действовали ли силовики самостоятельно, или по подсказке "сверху" - но, похоже, коммунистам сделан отличный политический подарок. Почему? Да потому что в нашем обществе любят несправедливо пострадавших...

Три номера газеты были отпечатаны в типографии Дзержинска Нижегородской области. 100 тысяч экземпляров «Тульской правды» были загружены в «Газель» — машина должна была доставить пачки газет в Тульскую область. В Новомосковске в ночь на вторник машину остановили сотрудники различных служб полиции. 239 пачек «Тульской правды» были изъяты. Протокол осмотра места происшествия подписал оперуполномоченный уголовного розыска.

«В газете критиковалась „Единая Россия“, „мусорная“ реформа, а также было опубликовано соглашение, заключенное между Московской и Тульской областями, которое могло стать обоснованием для ввоза подмосковного мусора в наш регион», — рассказала Вера Серебровская.

Напомним, что ранее полицейские препятствовали распространению газет и листовок сторонниками КПРФ в Туле. Печатные издания изымались для проверок на содержание экстремистского контента. В КПРФ такие действия связали с активной позицией партии по противодействию «мусорной реформе» — росту тарифов и планам создания мусорного полигона у городского кладбища.

Размышляя над ситуацией, надо иметь в виду вот что:

Информация неполная: к выпуску газет действительно могли быть какие-то формальные претензии (это регулируется Законом о СМИ, прежде всего) - и тогда "политика тут ни при чем". Хотя верится слабо.

КПРФ в России - конечно же, никакие не коммунисты (в ленинско-сталинском смысле слова). Это вполне себе буржуазная партия, в лидерах которой - масса капиталистов-миллионеров, и это нормально: они бьются за свой кусок пирога и за симпатии избирателей в рамках сложившихся правил игры, что включает в себя конкуренцию с "Единой Россией" (правда, с оглядкой на Кремль — все-таки демократия у нас в основном декоративная). Но в рамках политической конкуренции коммунисты часто поднимают вполне справедливые темы. И это хорошо!

- конечно же, никакие не коммунисты (в ленинско-сталинском смысле слова). Это вполне себе буржуазная партия, в лидерах которой - масса капиталистов-миллионеров, и это нормально: они бьются за свой кусок пирога и за симпатии избирателей в рамках сложившихся правил игры, что включает в себя конкуренцию с "Единой Россией" (правда, с оглядкой на Кремль — все-таки демократия у нас в основном декоративная). Но в рамках политической конкуренции коммунисты часто поднимают вполне справедливые темы. И это хорошо! Экологическая проблема (сопряженная с бестолковой "мусорной реформой") - это один из оголенных нервов современной России. Вспомним доходящие до откровенного бунта противостояния в Архангельской области. Неспокойно и в Подмосковье... да много где еще! И любая политическая сила, разделяющая эту тревогу - действует в текущем режиме на благо общества (какие бы цели она, в конечном счете, не преследовала). Коммунисты тут молодцы, конечно.

Болезненная проблема мусорных свалок замечена и наверху. Но президент страны отделывается откровенно беспомощными репликами, в духе "хорошо бы всем было хорошо". Создается впечатление, что "от батюшки-царя и его бояр" помощи ждать не приходится. Власть сама провоцирует революционные настроения!

Общественное мнение в стране исторически устроено так, что любые "наезды" на людей, отстаивающих очевидно-справедливые требования - воспринимаются с сочувствием. У нас любят невинно-пострадавших, особенно если их давят "с позиции силы". Коммунисты в этой ситуации оказались героями. Это сделали силовики, подконтрольные властям (даже если они руководствовались формально-обоснованными резонами). Это - откровенная глупость.

Таким образом, КПРФ получила шикарный политический подарок от властей, практически наверняка симпатии к ней в регионе подрастут.

Так, собственно, и происходит обострение политической ситуации. Ну, и приступы маразма тоже.

По инф. rosbalt.ru

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