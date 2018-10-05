Козак: Градация энерготарифов приостановит их рост для населения

Введение дифференцированных тарифов (по аналогии с социальной нормой энергопотребления) может позволить правительству приостановить индексацию энерготарифов для населения. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на Российской энергетической неделе. – "Российская газета"

"В случае, если мы до конца просчитаем этот план, вполне возможно, что индексация роста тарифов на электроэнергию для подавляющего большинства жителей может быть на некоторое время приостановлена", - сказал он в эфире "России 24". К обсуждению давней идеи ввести дифференцированные тарифы правительство вернулось в сентябре. По итогам совещания у вице-премьера было одобрено предложение Минэнерго и Минэкономразвития о введении аналога социальной нормы потребления энергии для населения. Сам Козак пояснял, что речь идет о градации тарифов.

В 2016 году обсуждалось три уровня: до 150 кВт/ч в месяц, от 150 до 600 и свыше 600. Минэнерго подсчитывало, что 95 процентов инвалидов, пенсионеров и многодетных семей потребляют меньше 150 кВт/ч. Обсуждаемые сейчас параметры несколько мягче, но верхняя граница - 600 кВт/ч в месяц - осталась прежней.

"По существу, свыше 600 кВт/ч - это промышленные потребители, а они приравнены к обычным гражданам. Поэтому еще раз внимательно все это посмотрим. Мы хотим, чтобы к лету следующего года это все заработало. К 15 января должны быть проработаны предложения и должно быть выработано справедливое решение, справедливое распределение тарифов по различным категориям плательщиков", - говорил Козак.

О необходимости дифференцировать тарифы заговорили на фоне высокого уровня перекрестного субсидирования - это схема, при которой одна группа потребителей платит за другую (например, промышленность частично платит за население, тариф для которого регулируется государством и индексируется на уровень инфляцию каждый год 1 июля).

Предполагается, что градация тарифов позволит платить меньше тем, кто потребляет мало электроэнергии, и потребует кратно большей платы от тех, кто расходует электроэнергию в количестве более 600 кВт/ч в месяц.

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