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Козак: Градация энерготарифов приостановит их рост для населения

Александра Воздвиженская, "Российская газета"   
05 Октября 2018 г.
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Введение дифференцированных тарифов (по аналогии с социальной нормой энергопотребления) может позволить правительству приостановить индексацию энерготарифов для населения. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на Российской энергетической неделе. – "Российская газета"

Градация энерготарифов приостановит их рост для населения

"В случае, если мы до конца просчитаем этот план, вполне возможно, что индексация роста тарифов на электроэнергию для подавляющего большинства жителей может быть на некоторое время приостановлена", - сказал он в эфире "России 24". К обсуждению давней идеи ввести дифференцированные тарифы правительство вернулось в сентябре. По итогам совещания у вице-премьера было одобрено предложение Минэнерго и Минэкономразвития о введении аналога социальной нормы потребления энергии для населения. Сам Козак пояснял, что речь идет о градации тарифов.

В 2016 году обсуждалось три уровня: до 150 кВт/ч в месяц, от 150 до 600 и свыше 600. Минэнерго подсчитывало, что 95 процентов инвалидов, пенсионеров и многодетных семей потребляют меньше 150 кВт/ч. Обсуждаемые сейчас параметры несколько мягче, но верхняя граница - 600 кВт/ч в месяц - осталась прежней.

"По существу, свыше 600 кВт/ч - это промышленные потребители, а они приравнены к обычным гражданам. Поэтому еще раз внимательно все это посмотрим. Мы хотим, чтобы к лету следующего года это все заработало. К 15 января должны быть проработаны предложения и должно быть выработано справедливое решение, справедливое распределение тарифов по различным категориям плательщиков", - говорил Козак.

О необходимости дифференцировать тарифы заговорили на фоне высокого уровня перекрестного субсидирования - это схема, при которой одна группа потребителей платит за другую (например, промышленность частично платит за население, тариф для которого регулируется государством и индексируется на уровень инфляцию каждый год 1 июля).

Предполагается, что градация тарифов позволит платить меньше тем, кто потребляет мало электроэнергии, и потребует кратно большей платы от тех, кто расходует электроэнергию в количестве более 600 кВт/ч в месяц.

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