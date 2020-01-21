Кошмарно: в Самаре машину угнали вместе с 4-летним малышом!

В городе Кинель Самарской области неизвестный угнал автомобиль ВАЗ-2110, в салоне которого находился ребенок. (Это история, которая учит тому, что нельзя оставлять детей одних в припаркованных машинах - мало ли что может произойти. - прим. МГ.)

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Как сообщает 63.ru, автомобиль был припаркована у здания детсада на Ульяновской улице. В машине с включенным двигателем находился четырехлетний ребенок. Также в автомобиле находились документы.





Источник: После того, как машину угнали, мама мальчика обратилась к полицейскими, которые ввели план «Перехват».Источник: http://ktv-ray.ru/novost/obyavlen-plan-perehvat-v-samarskoy-oblasti-ugnali-vaz-2110-s-rebenkom/59151/

В результате угонщик высадил ребенка у продуктового магазина. Мальчик не пострадал, его передали полицейским, а затем — родителям.

Угонщика пока не нашли. Поиск легковушки также продолжается.

Хорошо, что все в этой истории закончилось благополучно — угонщик благородно поступил и высадил малыша из машины, не успев совершить никаких противоправных действий над ним. Но все могло быть гораздо хуже. А что касается автомобиля, то надо надеяться на то, что его все-таки получится найти. Виноваты в произошедшем, конечно, родители малыша, и пусть этот случай послужит им и всем нам уроком.

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По инф. rosbalt.ru

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