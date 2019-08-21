Кошмар в благовещенском детсаду: потолок на головы рухнул!

В одном из детских садов Благовещенска в помещении младшей группы штукатурка с потолка обрушилась на воспитанников. Пострадали трое детей в возрасте 3-4 лет. Это еще одна история про то, как так называемая "социалка" (больницы, детские учреждения, школы...) в глубинке России терпит настоящее бедствие!

Как сообщает «Амур.инфо», у пострадавших ушибы и ссадины. Сейчас один из пострадавших находится дома, второй — в больнице. Мать третьего ребенка от госпитализации отказалась.

Прокуратура проводит проверку.

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Напомним, СМИ регулярно публикуют истории о вопиющих проблемах, которые испытывает "социалка" (медицинские и образовательные учреждения) в российской провинции. Причин этим явлениям несколько, они сплелись в один тугой узел, но если кратко - это сочетание хронического недофинансирования социальной сферы - плюс разгильдяйство чиновников, готовых принять у подрядчиков некачественную работу (а то и своровать деньжат из отпущенных бюджетных средств). Как конкретно сложились обстоятельства в детсаду Благовещенска - пока говорить рано. Но подобные истории - далеко не единичны:

По инф. rosbalt.ru

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