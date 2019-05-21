Кошмар наяву: нетрезвый мужик изнасиловал двух пожилых женщин

На территории садоводческих товариществ имени Мичурина и Тракторостроитель-2 в Липецкой области произошло дерзкое преступление. Нетрезвый мужчина изнасиловал двух пенсионерок.

Насильник напал на женщин 67 и 69 лет, надругался над ними. При этом мужчина скрыл свое лицо, надев на голову чулок и маску. После изнасилования преступник забрал у одной из женщин 400 рублей и скрылся, сообщают следственные органы СК России по региону.

К сожалению, подобные истории сейчас – совсем не редкость. Они имеют место не только в России, но и за рубежом. Так, в американском Бруклине этой весной жертвой насильника стала 74-летняя старушка. Над женщиной надругался 24-летний сосед. Примечательно, что молодой человек вырос на глазах у этой пенсионерки. В Кургане в апреле произошёл еще более леденящий кровь случай. Там мужчина изнасиловал собственную мать. После этого он её убил. Понятно, что скорее всего у всех преступников имелись психические проблемы. Страшно, что они дали о себе знать таким образом...

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Насильником оказался ранее судимый 39-летний житель Липецка. Его поймали и заключили под стражу. Он уже дал признательные показания.

По инф. rosbalt.ru

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