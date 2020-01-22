Кошка два дня держала хозяйку на кухне. Пришлось спасателей вызывать

В Архангельске специалистам пришлось спасать женщину, которую собственная кошка два дня продержала на кухне. (Такие вот сюрпризы могут порой подбрасывать домашние любимцы. Или у них обострение перед весной, или, возможно, какая-то болезнь. - прим. МГ.)

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Как сообщили в городской Службе спасения, в воскресенье днем случайный прохожий заметил в окне на третьем этаже дома на улице Суворова женщину, просившую о помощи. Оказалось, что ее кошка неожиданно стала вести себя агрессивно и при каждой попытке женщины выйти из кухни бросалась на хозяйку. В таком положении горожанка провела два дня.

Спасатели влезли в окно квартиры и одеялом поймали буйную кошку. Ее поместили в переноску и отдали хозяйке.

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По инф. rosbalt.ru

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