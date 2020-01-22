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Кошка два дня держала хозяйку на кухне. Пришлось спасателей вызывать

По инф. rosbalt.ru   
22 Января 2020 г.
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В Архангельске специалистам пришлось спасать женщину, которую собственная кошка два дня продержала на кухне.  (Такие вот сюрпризы могут порой подбрасывать домашние любимцы. Или у них обострение перед весной, или, возможно, какая-то болезнь. - прим. МГ.)

В Архангельске взбесившаяся кошка два дня не давала хозяйке выйти из кухни

Как сообщили в городской Службе спасения, в воскресенье днем случайный прохожий заметил в окне на третьем этаже дома на улице Суворова женщину, просившую о помощи. Оказалось, что ее кошка неожиданно стала вести себя агрессивно и при каждой попытке женщины выйти из кухни бросалась на хозяйку. В таком положении горожанка провела два дня.

Спасатели влезли в окно квартиры и одеялом поймали буйную кошку. Ее поместили в переноску и отдали хозяйке.

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