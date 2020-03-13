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Коровий навоз, самосуд, осквернение могил — это все история из Дагестана

По инф. rosbalt.ru   
13 Марта 2020 г.
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В дагестанском селении Джемикент жители устроили самосуд над односельчанином. Поводом стало осквернение могилы матери. (Эмоции, конечно, часто превалируют над разумом, но все-таки самосуд - это не дело... прим. МГ.)

Дагестан: братья устроили самосуд над мужчиной, осквернившем могилу их матери

Как сообщили в МВД республики, четверо жителей селения Джемикент протащили мужчину по улице на веревке. Поводом стало то, что накануне мужчина совершил акт вандализма, осквернив могилу их матери. Полиция продолжает проверку.

РИА «Дагестан» уточняет, что они протащили пожилого мужчину по селу несколько десятков метров и избили, после чего привязали к трубе у стены дома, приготовив несколько пакетов с коровьим навозом, чтобы отомстить аналогичным способом.

По данным издания «Молодежь Дагестана», у жителя Джемикента был конфликт с усопшей, поэтому он решил отомстить ей, осквернив ее могилу. Полиция наказала его административными мерами, однако сыновья женщины сочли наказание недостаточным и решили наказать его сами. 11 марта мужчина обратился в полицию.

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По инф. rosbalt.ru

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