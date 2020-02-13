Коронавирусом заразились уже почти 60 тысяч человек. И это еще не конец...

Представитель госкомитета по здравоохранению Китая Ми Фэн озвучил последние данные по жертвам и заразившимся новым типом коронавируса COVID-2019. Число зараженных в 31 провинции КНР к четвергу достигло 59 804, большинство из них — в провинции Ухань. Но случаи заражения есть и во многих других странах. На этом фоне большинство россиян считают, что нужно запретить посещение таких территорий.

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Отметим, что число зараженных в 31 провинции КНР к четвергу 13 февраля достигло 59 804, большинство из них — в провинции Ухань. Жертвами заболевания стали уже 1367 человек, еще 8030 человек находятся в тяжелом состоянии. При этом число вылечившихся значительно превышает показатели смертности, — 5911 человек выписаны из больниц.

В автономных регионах Китая — Гонконге, Макао и Тайване — выявлены по 50, 10 и 18 случаев заражения, соответственно.

По словам Фэна, за последние сутки в стране скончались 254 человека, заразились 15152 человека. В провинции Хубэй зарегистрировали 242 смертельных случая и 14840 новых случаев заражения.

Между тем, большинство — 64% — опрошенных компанией Ipsos россиян считают, что власти должны запрещать поездки граждан в пострадавшие от коронавируса страны и выезд из них. За ограничение поездок в Китай высказался 61%. Более половины (54%) — за запрет на поездки во все зараженные страны. При этом в успех принимаемых властями РФ мер по сдерживанию коронавируса верят 33% опрошенных.

По всему миру 66% респондентов заявили, что въезд и выезд из пострадавших стран должен быть запрещен, передает «Интерфакс». В целом по выборке 86% респондентов указали, что много смотрели, слушали или читали по теме коронавируса. Ситуация беспокоит 66% опрошенных в Японии, 61% — в Австралии, 55% — в США, 47% — в Германии, 43% — в Великобритании, по 42% — в России и в Канаде. При этом в то, что ситуация взята под контроль, верят только 19% опрощенных, 46% считают, что это не так.

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В провинции Хубэй , которая является эпицентром распространения коронавируса нового типа, за прошедшие сутки зарегистрировано 14840 новых случаев заражения. Эти данные значительно отличаются от показателей вторника, когда в провинции число новых случаев заражения составило 1638 человек. Медицинские власти объяснили такой резкий рост показателей новым методом диагностики, который должен дать пациентам возможность получать лечение на ранней стадии. В связи с его введением были, в частности, пересмотрены результаты предыдущих предполагаемых случаев заболевания.

, которая является эпицентром распространения коронавируса нового типа, за прошедшие сутки зарегистрировано 14840 новых случаев заражения. Эти данные значительно отличаются от показателей вторника, когда в провинции число новых случаев заражения составило 1638 человек. Медицинские власти объяснили такой резкий рост показателей новым методом диагностики, который должен дать пациентам возможность получать лечение на ранней стадии. В связи с его введением были, в частности, пересмотрены результаты предыдущих предполагаемых случаев заболевания. В провинции Хубэй из-за коронавируса начались партийные «чистки». Так, уже уволены чиновники, отвечающие за здравоохранение, а теперь смещен с должности секретарь парткома региона Цзян Чаолян. Кроме того, в отставку был отправлен глава Канцелярии госсовета по делам Гонконга и Макао Чжан Сяомин, место которого занял Ся Баолун.

Количество новых случаев заражения коронавирусом в Китае стабильно идет на спад в течение последней недели, об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. В то же время Гебрейесус подчеркнул, что эту статистику нужно «рассматривать с исключительной осторожностью», поскольку вспышка коронавируса «еще может пойти в другую сторону». Кроме того, по словам главы ВОЗ, вакцина от вируса появится не ранее чем через 1,5 года.

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По инф. rosbalt.ru

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