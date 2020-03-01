Коронавирусное время: из Москвы депортируют 88 иностранцев

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
Власти Москвы депортируют 88 иностранцев, которые нарушили режим изоляции из-за коронавируса Covid-19. Из них 80 человек — граждане Китая.
Соблюдение режима изоляции, который запрещает передвижения по городу, контролируют правоохранительные органы и службы безопасности. Как уточняет издание, за неделю до этого группа китайцев сбежала на экскурсионном автобусе от российских полицейских и медиков.
21 февраля полицейские Москвы начали искать китайцев для последующей изоляции их от других жителей столицы. Мэр города Сергей Собянин сообщил об этом на своем сайте. По словам Собянина, силовики будут проводить рейды по местам, где могут проживать китайцы. Проверять будут гостиницы, хостелы и частные квартиры. Мэр уточнил, что постановления о двухнедельной изоляции выданы 2,5 тыс. китайцев.
26 февраля посольство Китая обратилось с письмом к московским властям, в котором попросило прекратить проверки китайских граждан в столичном общественном транспорте. По словам китайских чиновников, в рамках проведения «мониторинга прибывших лиц» из Китая, полиция с сотрудниками метрополитена «проверяли и анкетировали только граждан КНР». Дипломаты напомнили о высоком уровне российско-китайских отношений и заявлениях российской стороны о недопустимости дискриминации китайских граждан.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о дискриминации китайцев «не может идти и речи», а меры против распространения коронавируса в России «принимаются в отношении всех».
27 февраля Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил послу КНР Чжану Ханьхуэю, что режим изоляции граждан, прибывающих в Москву из стран, где распространяется коронавирус, не является дискриминационным и касается всех граждан, включая китайцев. Он объяснил, что меры вызваны заботой о здоровье москвичей и гостей столицы на фоне «острой ситуации по распространению вируса в ряде государств Азии и Европы» и просит отнестись к этому с пониманием.
По состоянию на 28 февраля в Китае коронавирусом заразились 78824 человека, 2788 умерли, 36117 выздоровели. 31 января врачи подтвердили первые два случая заболевания новым коронавирусом в России. Оба россиянина выздоровели. Еще новости о напасти, охватившей весь мир и вызывающей немалую тревогу и даже местами панику:
Не только мировая экономика пострадала из-за эпидемии нового китайского вируса. На днях продюсер Яна Рудковская пожаловалась, что и её семья сейчас терпит финансовые убытки, а также может остаться без долгожданного отпуска.
Известная супермодель Наталья Водянова 28 февраля отметила свой день рождения - ей исполнилось 38 лет. В предпраздничным интервью испанскому журналу «Elle» она рассказала об ещё одном событии в своей жизни, которое наступит уже совсем скоро.
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее коллег.
«На прошлой неделе США провели военные учения, имитирующие „ограниченный“ ядерный конфликт с Россией, подтвердил высокопоставленный представитель Пентагона. Эти военные учения примечательны в связи с очень необычным решением Министерства обороны США проинформировать журналистов о деталях, а также тем, что они воплотили противоречивое представление о том, что будет возможно сражаться и выиграть битву с применением ядерного оружия, и при этом противостояние не приведет к полномасштабному конфликту, который положит конец этому миру», — передает The Guardian.
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