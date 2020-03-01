Коронавирусное время: из Москвы депортируют 88 иностранцев

Власти Москвы депортируют 88 иностранцев, которые нарушили режим изоляции из-за коронавируса Covid-19. Из них 80 человек — граждане Китая.

Соблюдение режима изоляции, который запрещает передвижения по городу, контролируют правоохранительные органы и службы безопасности. Как уточняет издание, за неделю до этого группа китайцев сбежала на экскурсионном автобусе от российских полицейских и медиков.

21 февраля полицейские Москвы начали искать китайцев для последующей изоляции их от других жителей столицы. Мэр города Сергей Собянин сообщил об этом на своем сайте. По словам Собянина, силовики будут проводить рейды по местам, где могут проживать китайцы. Проверять будут гостиницы, хостелы и частные квартиры. Мэр уточнил, что постановления о двухнедельной изоляции выданы 2,5 тыс. китайцев.

26 февраля посольство Китая обратилось с письмом к московским властям, в котором попросило прекратить проверки китайских граждан в столичном общественном транспорте. По словам китайских чиновников, в рамках проведения «мониторинга прибывших лиц» из Китая, полиция с сотрудниками метрополитена «проверяли и анкетировали только граждан КНР». Дипломаты напомнили о высоком уровне российско-китайских отношений и заявлениях российской стороны о недопустимости дискриминации китайских граждан.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о дискриминации китайцев «не может идти и речи», а меры против распространения коронавируса в России «принимаются в отношении всех».

27 февраля Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил послу КНР Чжану Ханьхуэю, что режим изоляции граждан, прибывающих в Москву из стран, где распространяется коронавирус, не является дискриминационным и касается всех граждан, включая китайцев. Он объяснил, что меры вызваны заботой о здоровье москвичей и гостей столицы на фоне «острой ситуации по распространению вируса в ряде государств Азии и Европы» и просит отнестись к этому с пониманием.

Polit.ru

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