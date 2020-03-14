Коронавирусное бегство: что по карману богачам?

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
«Частные самолеты, яхты, собственные отделения неотложной помощи: на фоне распространения коронавируса некоторые состоятельные люди прибегают к средствам, немыслимым для большинства граждан», — пишет немецкий журнал Der Spiegel.
«Без малого 120 тыс. человек заразились в мире новым видом коронавируса; от последствий инфекции погибло более 4,2 тыс. людей. Таковы актуальные данные исследовательского центра Coronavirus Resource Center при Университете Джонса Хопкинса в Балтиморе. (...) По данным ВОЗ, коронавирус поразил уже более 100 стран», — говорится в статье.
«Распространяясь по земному шару, вирус не проводит различие между социальными слоями, однако в борьбе с эпидемией не все равны», — отмечает журналист Александр Сарович.
«Мало где, кроме аэропортов, люди со всего мира толпятся в таком ограниченном пространстве. В самолетах они, как правило, сидят вплотную друг к другу. К возможности избежать этого в последние недели люди, очевидно, прибегают все чаще — используя частные самолеты».
«Спрос на частные самолеты вырос, сказал в интервью с новостным агентством Bloomberg Ричард Льюис из Insignia Group. Это, по его словам, касается прежде всего дальних перелетов. Компания организовывает путешествия для состоятельных клиентов. Их мотивы, по словам Льюиса, таковы: «Они не хотят делить пассажирский салон с другими людьми».
«Полет туда и обратно по маршруту Нью-Йорк-Лондон на частном самолете Gulfstream IV на 12 человек стоит около 140 тыс. долларов. При полной загрузке это без малого 11,7 тыс. долларов на человека», — отмечает издание.
СМИ сообщают также об «эвакуационных полетах» из регионов, особенно сильно пострадавших от коронавируса. Крупные компании и богатые семьи бронируют для этого частные самолеты. Так, семья из Гонконга, опасаясь вируса, улетела таким образом на Бали, а одна голливудская студия запросила перелет на 50 человек из Токио в Лос-Анджелес.
Сначала подобные запросы на эвакуацию сосредоточивались преимущественно в Юго-Восточной Азии, однако все больше людей планируют частные перелеты и в других регионах мира, чтобы избежать толп людей в самолетах и терминалах аэропортов. Растет спрос и на уединение в яхтах, говорится в статье.
«Также и в сфере медицинского обеспечения есть VIP-зона. Нью-йоркская компания Sollis Health предлагает своим клиентам медицинский „консьерж-сервис“. По данным The New York Times, участие семьи в такой программе стоит около 8 тыс. долларов в год. Взамен компания предоставляет доступ к „VIP-отделениям неотложной помощи“ в трех наиболее дорогих районах города. (...)После того, как страх перед коронавирусом дошел до США, спрос на эту услугу резко вырос, цитирует газета Бена Штейна, медицинского руководителя Sollis Health».
Возможный дефицит защитных масок повышает спрос и на дизайнерские маски. «Актриса и инфлюенсер Гвинет Пэлтроу в феврале опубликовала в Instagram фотографию: отправляясь на Неделю моды в Париже, она надела черную защитную маску фирмы Airinium».
«Ее распродали как минимум до апреля — несмотря на наценку от 69 до 99 долларов и однозначные призывы экспертов прекратить покупку масок. (...) Они не защитят общественность от заражения коронавирусом, но в них остро нуждаются врачи и медсестры», — пишет Der Spiegel.
А вот еще некоторые свежие факты об эпидемии коронавируса:
Банкам предлагают запретить брать комиссию с граждан при оплате коммуналки, тарифы за свет, газ и воду намерены пересмотреть, а количество семей, получающих право на субсидию по оплате ЖКХ, может заметно возрасти. Как ещё защитить карманы россиян от необоснованных цен на энергоресурсы и услуги ЖКХ, в пресс-центре «Парламентской газеты» рассказали эксперты и законодатели.
В городе Тюкалинск Омской области 67-летний пенсионер пожаловался на местного депутата, который избил его из-за плохо убранного снега. Об этом рассказал депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко в своем Telegram-канале.
Наверное, многие из нас помнят одну интересную особенность советских хрущевок – небольшое окошко между ванной комнатой и кухней? Некоторым обладателям такой планировки это не очень нравилось, и они старались от окна избавиться, закрасить или заложить плиткой. Однако теперь самое время пересмотреть свои взгляды на межкомнатные окна, потому что дизайнеры интерьеров объявили эти элементы планировки модным и практичным трендом.
В Иркутске девочка получила тяжелую травму головы из-за упавшей на нее наледи. Возбуждено уголовное дело. (Сейчас, с наступлением весны, когда с крыш в регионах Сибири сходит снег, надо быть очень внимательным. - прим. МГ.)
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым вопросам.
Мещанский райсуд столицы заочно приговорил к длительным срокам заключения бывшего главу Банка Москвы Андрея Бородина, его экс-заместителя Дмитрия Акулинина и еще трех фигурантов, признав их виновными в хищении более 14,5 млрд рублей.
В Пакистане археологи при обследовании руин 2100-летнего портового города Бханбхор в провинции Синд обнаружили остатки древней мастерской, которая, по предварительным оценкам, является крупнейшей в своем роде из известных науке.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.