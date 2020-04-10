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Коронавирус в Коми: власти не справляются
|Ольга Телегина
|10 Апреля 2020 г.
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Подал в отставку министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин. Этот регион стал лидером по количеству зараженных в РФ после Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.
К утру четверга, 9 апреля, в Коми было подтверждено 150 случаев коронавируса, в том числе в трех госпитальных очагах. Три человека скончались.
После больничной вспышки COVID-19 в Эжвинской городской больнице Коми ушел в отставку и глава Коми Сергей Гапликов. Его сменил профессиональный эпидемиолог, замглавы Минздрава РФ Владимир Уйба.
Также в республике на карантин закрыта Усть-Вымская районнай больница: в лечебном учреждении были выявлены два случая подозрения на коронавирус.
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