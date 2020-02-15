Коронавирус добрался и до Африки

Министерство здравоохранения Египта сообщило, что в стране зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Это первое среди африканских государств, где выявили заболевание.

Как передает Reuters, заразившийся вирусом — иностранец.

По последним данным, число зараженных превысило 64 тыс. человек. При этом смогли выздороветь 7,1 тыс. человек, а скончались — более тысячи человек.

Напомним наши тревожные заголовки по поводу напасти свалившейся из Китая на все человечество:

Тем временем, в китайской столице начал действовать двухнедельный карантин для всех въезжающих в город. Как сообщает ТАСС, распоряжение об этом приняла руководящая рабочая группа Пекина по борьбе с распространением коронавируса.

Все лица, покидающие Пекин, после возвращения должны будут две недели оставаться дома под наблюдением либо в зоне коллективного карантина. Такое же правило касается и всех приезжих.

По официальным данным, от вируса умерли 1380 человек. Число зараженных в Китае достигло почти 64 тыс. человек.

По инф. rosbalt.ru

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