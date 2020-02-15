Коронавирус добрался и до Африки

Тем временем, в китайской столице начал действовать двухнедельный карантин для всех въезжающих в город. Как сообщает ТАСС, распоряжение об этом приняла руководящая рабочая группа Пекина по борьбе с распространением коронавируса.
Все лица, покидающие Пекин, после возвращения должны будут две недели оставаться дома под наблюдением либо в зоне коллективного карантина. Такое же правило касается и всех приезжих.
По официальным данным, от вируса умерли 1380 человек. Число зараженных в Китае достигло почти 64 тыс. человек.
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — 29-летний Айсултан — выступил с жесткими разоблачениями своей семьи, коррупционных связей Казахстана с Россией и попросил политического убежища в Великобритании. По словам молодого человека, больше он готов рассказать в интервью британской газете The Times.
Следственный комитет направил в Канаду запрос на материалы судебных процессов против переводчика Зондеркоманды СС Гельмута Оберлендера, которого проверяют на причастность к геноциду в 1942 году воспитанников Ейского детского дома. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Большинство продуктов повара и хозяйки готовят неправильно, лишая их всех полезных свойств. О том, как не «убить» витамины при приготовлении продуктов и не получить несварение желудка, рассказали диетологи, пишет Cursorinfo.co.il.
Стали известны подробности съемок фильма "Калашников", который обещает стать интересным событием в культурной и общественной жизни - ведь в нем идет речь о создателе легендарного русского автомата! Режиссер Константин Буслов признался, что до был вынужден ради финансирования картины пожертвовать собственным домом, который сих пор не выкупил. Создатель ленты надеется на кассовые сборы...
На все нужды и необходимости не всегда найдутся собственные средства. И тогда люди задумываются о кредите. Он отлично подойдет, чтобы использовать средства туда, куда захочется. Это ведь не ипотека, за которую нужно будет отчитаться, что деньги были реализованы именно на недвижимость. При выдаче потребительского кредита организация о целях не спросит.
В Министерстве здравоохранении РФ проработают вопрос о снятии с импортных лекарств для раковых больных ограничений, которые мешают медикам закупать их на торгах. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. (Неужели здравый смысл все-таки восторжествует и чиновники поймут, что нельзя экспериментировать с лекарствами, когда речь идет о человеческих жизнях? - прим. МГ.)
К седьмой годовщине падения метеорита в Челябинске выпустили специальную почтовую открытку. На ней изображен след от летящего небесного тела и указана дата исторического события — 15 февраля 2013 года, сообщили в УФПС региона. (Для филателистов весьма ценный экземпляр коллекции, спешите его заполучить! - прим. МГ.)
Переживаемый в настоящее время Италией демографический кризис является худшим с момента окончания Второй мировой войны. Как отмечает Bloomberg со ссылкой на обнародованные Римом статистические данные, население этой европейской страны убывает пятый год подряд. (Не только в России, оказывается, наблюдается серьезная проблема снижения численности населения, но и во вполне благополучной Италии. - прим. МГ.)
На даче бывшего старшего прокурора Северной Осетии Игоря Чельдиева нашли закопанный труп его гражданской жены Ирины Боженко. В начале января она пропала. Заявление в полицию написал сам Чельдиев, пишет «Коммерсантъ».
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