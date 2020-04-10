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Коронавирус добрался даже до изолированного индейского племени в Амазонии

По инф. Российской газеты   
10 Апреля 2020 г.
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Коронавирус добрался в самые отдаленные регионы Амазонии, сообщил министр здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта. На этой неделе первого инфицированного COVID-19 выявили среди отрезанных от цивилизации индейских племен яномамо, проживающих в тропических лесах на севере страны.

Коронавирус угрожает самому изолированному на планете племени Амазонии

«Да, действительно, первый случай (заражения пневмонией нового типа) подтвержден, что не может не вызывать беспокойство. В складывающейся ситуации мы должны особое внимание уделить именно коренным общинам, которые имеют очень мало контактов с внешним миром», — сказал политик. Его слова приводит бразильская газета Globo. Заболевшим оказался 15-летний подросток. В настоящее время он находится в отделении интенсивной терапии в больнице города Боа-Виста (штата Рорайма). Пока у медиков отсутствует понимание источников распространения инфекции.

Напомним, яномамо продолжают в наши дни заниматься охотой и собирательством. В 1970-х годах местные племена едва не погибли от эпидемии гриппа и туберкулеза.

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