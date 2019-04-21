Королева Британии принимает поздравления с 93-летием

День рождения королевы Великобритании Елизаветы Второй в этом году совпал с католической Пасхой, в связи с чем она впервые за долгие годы в этот день появится на публике.

Британские монархи празднуют День рождения дважды в году, и торжественные мероприятия для общественности обычно намечены на другую дату. Однако в связи с Пасхой королева и по совместительству глава Церкви Англии планирует посетить службу в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.

Свой личный праздник королева по традиции отметит в кругу семьи и позже вместе с родными отправится на службу.

В этом году праздничный салют прогремит в полдень понедельника в лондонском Гайд-парке, в Тауэре и в Виндзоре, так как по воскресеньям его давать не принято.

Елизавете исполняется 93 года, за время своего правления она работала с 13 премьерами, первым из которых стал Уинстон Черчиль.

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По инф. rosbalt.ru

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