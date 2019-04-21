ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Королева Британии принимает поздравления с 93-летием
По инф. rosbalt.ru   
21 Апреля 2019 г.
Изменить размер шрифта

День рождения королевы Великобритании Елизаветы Второй в этом году совпал с католической Пасхой, в связи с чем она впервые за долгие годы в этот день появится на публике.

День рождения королевы Великобритании Елизаветы Второй в этом году совпал с католической Пасхой, в связи с чем она впервые за долгие годы в этот день появится на публике.

Британские монархи празднуют День рождения дважды в году, и торжественные мероприятия для общественности обычно намечены на другую дату. Однако в связи с Пасхой королева и по совместительству глава Церкви Англии планирует посетить службу в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.

Свой личный праздник королева по традиции отметит в кругу семьи и позже вместе с родными отправится на службу.

В этом году праздничный салют прогремит в полдень понедельника в лондонском Гайд-парке, в Тауэре и в Виндзоре, так как по воскресеньям его давать не принято.

Елизавете исполняется 93 года, за время своего правления она работала с 13 премьерами, первым из которых стал Уинстон Черчиль.

Еще из жизни королевского дома Британии:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 