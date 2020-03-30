«Концерт в тапочках» Леонида Агутина растрогал пользователей интернета

В Сети молодежь обсуждает «Концерт в тапочках» музыканта Леонида Агутина. Агутин, как и другие российские звезды шоу-бизнеса, самоизолировался из-за распространения коронавируса, но решил устроить онлайн-концерт.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

У этого артиста, композитора и певца много поклонников, но некоторые молодые люди даже не слышали об Агутине и не знали его песен, слушая только современную музыку и рэп-исполнителей.

В то время, когда коронавирус «разогнал» народ по домам, «закрыл» концертные площадки, театры и музеи, люди смотрят разные шоу, спектакли, концерты в записи. Агутин же устроил настоящий онлайн-концерт.

Посмотревшие «концерт в тапочках» совершенно случайно, теперь собираются на живые выступления Агутина и делятся своими эмоциями в соцсетях: «Спасибо вам огромное за концерт. С большим удовольствием посмотрела на Ютубе. Такой настоящий, живой и главное нужный сейчас в это время! Вы большой молодец!», «Леонид, спасибо огрооооомное!! Это волшебно, душевно, конечно же, профессионально! И за Лаб с Беляевым спасибо», «Огромное СПАСИБО за великолепный вечер и эмоции !!! Хочется пожелать продолжения !!!» (орфография и пунктуация сохранены).

Кстати, во время трансляции концерта в Инстаграм количество одновременных просмотров достигло 24 тысяч. А в общей сумме по ТВ, YouTube и Инстаграме количество просмотров перевалило за 200 тысяч уже к утру следующего дня.

По инф. argumenti.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...