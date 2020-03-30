«Концерт в тапочках» Леонида Агутина растрогал пользователей интернета

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной...
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
В Сети молодежь обсуждает «Концерт в тапочках» музыканта Леонида Агутина. Агутин, как и другие российские звезды шоу-бизнеса, самоизолировался из-за распространения коронавируса, но решил устроить онлайн-концерт.
У этого артиста, композитора и певца много поклонников, но некоторые молодые люди даже не слышали об Агутине и не знали его песен, слушая только современную музыку и рэп-исполнителей.
В то время, когда коронавирус «разогнал» народ по домам, «закрыл» концертные площадки, театры и музеи, люди смотрят разные шоу, спектакли, концерты в записи. Агутин же устроил настоящий онлайн-концерт.
Посмотревшие «концерт в тапочках» совершенно случайно, теперь собираются на живые выступления Агутина и делятся своими эмоциями в соцсетях: «Спасибо вам огромное за концерт. С большим удовольствием посмотрела на Ютубе. Такой настоящий, живой и главное нужный сейчас в это время! Вы большой молодец!», «Леонид, спасибо огрооооомное!! Это волшебно, душевно, конечно же, профессионально! И за Лаб с Беляевым спасибо», «Огромное СПАСИБО за великолепный вечер и эмоции !!! Хочется пожелать продолжения !!!» (орфография и пунктуация сохранены).
Кстати, во время трансляции концерта в Инстаграм количество одновременных просмотров достигло 24 тысяч. А в общей сумме по ТВ, YouTube и Инстаграме количество просмотров перевалило за 200 тысяч уже к утру следующего дня.
В Сети молодежь обсуждает «Концерт в тапочках» музыканта Леонида Агутина. Агутин, как и другие российские звезды шоу-бизнеса, самоизолировался из-за распространения коронавируса, но решил устроить онлайн-концерт.
Коронавирусу удалось сделать то, чего не удалось сделать администрации Дональда Трампа своими санкциями: Куба осталась без туристов. Для острова, чья экономика заточена под туризм, это сродни апокалипсису. По всей стране закрываются отели, знаменитые бары и рестораны не работают, а еще буквально три дня назад забитые под завязку туристами достопримечательности оказались в одиночестве под пальмами и тропическим солнцем. В больницах тем временем пытаются лечить от нового страшного зверя - инфекции COVID-19, но не всегда результат оказывается положительным, так, один россиян, госпитализированный в кубинский госпиталь, скончался.
МВД РФ с 27 марта временно приостанавили личный прием граждан из-за усиления мер по предупреждению коронавируса. Вместо этого полицейские начали заниматься поиском нарушителей карантина. Штрафы выписали уже нескольким сотням россиян.
В Крыму принято решение из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции досрочно запустить в эксплуатацию построенную на Московском шоссе Республиканскую клиническую больницу имени Семашко. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил во время заседания оперативного штаба.
Число зараженных коронавирусом в России достигло 1534, эпидемией охвачены уже 65 регионов страны. Скончались восемь человек. И вот еще два тревожных факта: во Франции от СOVID-19 умерла 16-летняя девушка без хронических болезней, а в США скончался младенец. Всего в мире коронавирусом заражены более 600 тысяч, умерли свыше 30 тысяч. Мы собрали картину того, что происходит в мире в самом конце марта.
В Перми нетрезвый мужчина напал на свою соседку из-за того, что у нее кричали дети. Женщина получила ножевые ранения в плечо и бедро. (Людей с нездоровой психикой, увы, вокруг немало. И вывести их из состояния равновесия может что угодно... прим. МГ.)
Принято думать, что столкнуться с загадками и тайнами можно проделав как минимум многокилометровый путь — где-нибудь в тибетском высокогорье или джунглях Амазонии. Но необычные места могут найтись и совсем рядом с шумной столицей нашей Родины — в Солнечногорском районе. Речь об озере Бездонном, которое в свое время пытался исследовать «отец русской химии» Дмитрий Иванович Менделеев.
В селе Булум Хоринского района республики Бурятия 12-летний школьник спас четверых детей из горящего дома. О своем подвиге в тот день родителям шестиклассник ничего не сообщил, посчитав, что так на его месте сделал бы каждый.
Канал «Жизнь вдовца» существует на платформе YouTube с 2015 года. Его автор раскрывает здесь темы, связанные с садом, огородом, дачей, домом и не только. Все освещаемые вопросы являются вечно актуальными, поэтому со страничкой блогера стоит познакомиться поближе.
Третью неделю вся Италия живет в режиме чрезвычайной ситуации. Из-за эпидемии коронавируса запрещено выходить на улицу, если только не за продуктами и по самым неотложным делам. Для передвижения по городу требуется разрешение для работающих или какой-либо важный предлог, как, например, срочный визит к врачу или помощь престарелым родственникам.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.