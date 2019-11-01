Конец истории с томским подростком, щенком и «побитым» авто: уголовное дело прекращено

Следственный комитет по Томской области прекратил уголовное дело против 16-летнего Данилы Сафронова, сообщается на сайте ведомства. Напомним: водитель автомобиля насмерть сбил щенка Сафронова, и подросток со злости ударил по капоту машины.

Напомним, что сайт "Мои года" освещал эту историю:

По версии следствия, 5 июня водитель Nissan Terrano наехал на трехмесячного щенка лайки по кличке Берта. Подросток в этот момент чинил машину друга возле гаражей. Когда он увидел, что произошло, то начал кричать и требовать съехать с собаки. Но водитель никак не отреагировал. Тогда Сафронов ударил по капоту машины.

«Мужчина вышел, стал извиняться. Но собаку уже было не вернуть», − цитирует «Медиазона» 17-летнего подростка.

Сотрудники ДПС отказались заводить административное дело, так как щенок гулял свободно, а не на поводке. После этого водитель написал заявление на Сафронова и потребовал возместить причиненный машине ущерб.

6 сентября Сафронова обвинили в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ).

11 сентября региональное управление Следственного комитета попросило прокуратуру забрать материалы дела из суда для дополнительного расследования. К такому решению пришли из-за «повышенного общественного резонанса», сообщали в ведомстве. 12 сентября мировой судья Ленинского района Томска вернул дело.

Стоимость ремонта машины оценили в 14 тыс. рублей – это незначительный ущерб, за который нельзя привлекать к уголовной ответственности. Сегодня следователи прекратили уголовное дело в отношении Сафронова за отсутствием состава преступления.

Хорошо, что здравый смысл восторжествовал в этой резонансной истории. И теперь судьба парнишки из Томска, который на своих глазах потерял четвероного друга, не будет поломана. Что ожидало бы этого молодого человека, не возникни вокруг его дела столь большой шумихи, неизвестно. Ведь иногда правосудие у нас может быть до невозможности лояльно к тем, к кому не следовало бы, и наоборот...

Polit.ru

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