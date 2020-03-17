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Кондукторы перестанут высаживать из транспорта детишек без билетов. Запрещено это будет!
По инф. rosbalt.ru   
17 Марта 2020 г.
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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который запрещает высаживать из общественного транспорта детей без билета. Документ размещен в базе данных Думы.

В Госдуму внесен закон, запрещающий высаживать из транспорта детей без билета

Закон написали в Министерстве транспорта. Изменения предполагается внести в ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». В справке уточняется, что документ вводит запрет на принудительную высадку из транспорта не достигшего 16 лет безбилетного пассажира, который едет без сопровождения взрослого.

Также документ разграничивает полномочия по регулированию вопросов, связанных с контролем оплаты проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа, между РФ и регионами. В частности, закон дает регионам полномочия устанавливать для контролеров право требовать у безбилетников удостоверяющие личность документы.

  • Напомним, за последние пару лет в регионах произошло несколько резонансных случаев, когда кондукторы зимой высаживали детей из общественного транспорта, если у ребенка не хватало денег на проезд. Так, в конце 2019 года в Новосибирске кондуктор вечером высадил 10-летнюю школьницу в темноте и в безлюдном месте. У девочки не оказалось с собой справки, подтверждающей, что она учится в школе. По словам матери ребенка, у девочки была с собой карта школьника, на балансе которой было около 300 рублей, но воспользоваться ею не удалось.
  • Ранее стало известно, что в Нижегородской области парламент принял закон, запрещающий высаживать из транспорта детей. Тогда же сообщалось, что такой же закон будет принят на федеральном уровне.
  • Сейчас высадка детей за неоплаченный проезд в общественном транспорте запрещена в 12 регионах РФ (Петербург, Новосибирск, Самарская, Калужская, Нижегородская, Саратовская, Волгоградская, Тюменская области, Чечня, Чукотка, Забайкалье, Тыва).
Радует, что хоть какие-то подвижки в этом направлении, власти начали работать над действительно нужными законами. Но сколько детей перед этим должно было попасть в неприятные ситуации - не счесть! Главное теперь, чтобы закон поскорее приняли, и чтобы будущей зимой ни один ребенок не остался на улице только потому, что у него нет билета.

По инф. rosbalt.ru

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