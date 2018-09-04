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Кому мешала 74-летняя старушка из Орехово-Зуево?
По инф. rosbalt.ru   
04 Сентября 2018 г.
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В подмосковном Орехово-Зуево возбуждено уголовное дело по факту убийства 74-летней пенсионерки, труп которой нашли в подъезде жилого дома.

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Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Московской области, тело пожилой женщины было обнаружено накануне в доме на Мадонской улице, в помещении общего тамбура. На теле погибшей зафиксированы множественные колото-резаные ранения.

Следователи устанавливают все обстоятельства гибели женщины, а также личность преступника.

По инф. rosbalt.ru

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