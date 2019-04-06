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Кому достанется наследство Георгия Данелии?
По инф. rosbalt.ru   
06 Апреля 2019 г.
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Большая часть наследства скончавшегося 4 апреля известного режиссера Георгия Данелии достанется его вдове Галине.  Об этом сообщил адвокат адвокатской палаты Московской области, директор коллегии адвокатов презумпции Филипп Шишов.

Кому достанется наследство Георгия Данелии?



По его словам, законная супруга имеет право на половину наследства покойного мужа, а вторая половина равных долях делится между наследниками первой очереди. «В данном случае одна доля достается супруге, вторая — дочери, а третью делят пополам между двумя детьми умершего сына», — сказал юрист.

У Данелии остались  дочь Светлана от первой жены Ирины Гинзбург и внучка Ирина. Сын Николай от Любови Соколовой погиб в возрасте 26 лет.  Его дочери, внучки Данелии Алена и Маргарита, также могут претендовать на наследство.

Также сообщается, что режиссер оставил завещание. О нем станет известно после того, как все наследники заявят о своих правах. Что именно составляет наследство Данелии, пока не обнародовано, однако известно, что у режиссера с супругой есть квартира в Москве.

  • О других "наследственных" историях читайте по ссылке.

Георгий Данелия ушел из жизни 4 апреля в возрасте 88 лет. Прощание с режиссером пройдет 9 апреля в московском Доме кино, а похороны на Новодевичьем кладбище.

По инф. rosbalt.ru

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