Кому достанется наследство Георгия Данелии?

Большая часть наследства скончавшегося 4 апреля известного режиссера Георгия Данелии достанется его вдове Галине. Об этом сообщил адвокат адвокатской палаты Московской области, директор коллегии адвокатов презумпции Филипп Шишов.





О других "наследственных" историях читайте по ссылке.

По его словам, законная супруга имеет право на половину наследства покойного мужа, а вторая половина равных долях делится между наследниками первой очереди. «В данном случае одна доля достается супруге, вторая — дочери, а третью делят пополам между двумя детьми умершего сына», — сказал юрист.У Данелии остались дочь Светлана от первой женыи внучка Ирина. Сын Николай отпогиб в возрасте 26 лет. Его дочери, внучки Данелии Алена и Маргарита, также могут претендовать на наследство.Также сообщается, что режиссер оставил завещание. О нем станет известно после того, как все наследники заявят о своих правах. Что именно составляет наследство Данелии, пока не обнародовано, однако известно, что у режиссера с супругой есть квартира в Москве.

Георгий Данелия ушел из жизни 4 апреля в возрасте 88 лет. Прощание с режиссером пройдет 9 апреля в московском Доме кино, а похороны на Новодевичьем кладбище.

По инф. rosbalt.ru

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