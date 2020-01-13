«Коммунисты России» требуют оставить в покое улицы Советские в Петербурге

Коммунисты России выступили против переименования Советских улиц. Первый секретарь комитета петербургского отделения партии Сергей Малинкович уверен, что такой же позиции придерживаются миллионы россиян. Он считает, что власти города должны заняться более важными проблемами.

Малинкович направил обращение к губернатору Петербурга Александру Беглову. Он призвал градоначальника «не идти на поводу у безответственных политиканов».

«Несостоявшиеся в профессии люди, они пытаются сделать себе имя на расколе общества, на создании социальной напряженности, а ее не избежать, поскольку миллионы людей в городе и стране являются поклонниками советской эпохи и не примут переименование», — заявил Малинкович.

Он добавил, что партия «Коммунисты России» и другие левые в случае переименования Советских улиц организует массовые акции протеста по всей стране. «Мы просим не доводить до такой острой ситуации, вся ответственность за нее ляжет в этом случае на власть, у города масса проблем, надо их решать, а не мутить воду с улицами» — подчеркнул Малинкович.

Топонимическая комиссия Петербурга выступила с предложением переименовать Советские улицы в Рождественские еще в 2017 году. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал эту инициативу недостойной.

Сейчас члены топонимической комиссии вновь заговорили о переименовании. Они считают, что улицам надо вернуть дореволюционные названия. Кроме того, в середине декабря в топонимическую комиссию Петербурга подали заявление с просьбой переименовать 10-ю Советскую улицу в улицу Леонида Брежнева.

По инф. rosbalt.ru

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