ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Коммунисты еще посудятся за депутатский мандат для Павла Грудинина
По инф. rosbalt.ru   
26 Марта 2019 г.
Изменить размер шрифта

Верховный суд России вернул иск КПРФ с требованием признать незаконным решение Центризбиркома, который отказался передать депутатский мандат Жореса Алферова бывшему кандидату в президенты от коммунистов Павлу Грудинину.

Коммунисты еще посудятся за депутатский мандат для Павла Грудинина

Как пояснили в пресс-службе суда, партии будет также возвращена уплаченная госпошлина на сумму 2 тыс. рублей. Обжаловать решение ВС РФ истец может в течение пяти дней.

Глава юридической службы партии Вадим Соловьев сообщил изданию, что ВС отказал КПРФ в рассмотрении иска, поскольку решил, что это дело ему неподсудно. Однако, добавил собеседник агентства, юристы партии убеждены, что никаких оснований для отказа в принятии заявления не было. Соловьев добавил, что решение суда будет обжаловано.

  • Ранее, напомним, КПРФ приняла решение передать депутатский мандат, который принадлежал члену партии и нобелевскому лауреату Жоресу Алферову, директору Совхоза им. Ленина, бывшему кандидату в президенты Павлу Грудинину. Затем партия обратилась в ЦИК, но там посчитали, что КПРФ пропустила установленный законом срок и лишилась права решать, кому должен перейти депутатский мандат.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 