Коммунисты еще посудятся за депутатский мандат для Павла Грудинина

Верховный суд России вернул иск КПРФ с требованием признать незаконным решение Центризбиркома, который отказался передать депутатский мандат Жореса Алферова бывшему кандидату в президенты от коммунистов Павлу Грудинину.

Как пояснили в пресс-службе суда, партии будет также возвращена уплаченная госпошлина на сумму 2 тыс. рублей. Обжаловать решение ВС РФ истец может в течение пяти дней.

Глава юридической службы партии Вадим Соловьев сообщил изданию, что ВС отказал КПРФ в рассмотрении иска, поскольку решил, что это дело ему неподсудно. Однако, добавил собеседник агентства, юристы партии убеждены, что никаких оснований для отказа в принятии заявления не было. Соловьев добавил, что решение суда будет обжаловано.

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Ранее, напомним, КПРФ приняла решение передать депутатский мандат, который принадлежал члену партии и нобелевскому лауреату Жоресу Алферову, директору Совхоза им. Ленина, бывшему кандидату в президенты Павлу Грудинину. Затем партия обратилась в ЦИК, но там посчитали, что КПРФ пропустила установленный законом срок и лишилась права решать, кому должен перейти депутатский мандат.

По инф. rosbalt.ru

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