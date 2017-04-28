Коммунальные платежи освободят от комиссионных при оплате через банк

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Присвоить платежам за коммунальные услуги особый - социальный - статус предложили в Комитете Совета Федерации по экономической политике. А с таким статусом накрутки не положены, пишет "Российская газета".
Коммунальные платежи – оплата без комиссии
Сегодня за оплату услуг ЖКХ через отделения банков, платежные системы, почтовые отделения россияне платят комиссию. И если десять лет назад ее размер не превышал одного процента, то сегодня некоторые банки берут с населения и по 5, и по 7 процентов от суммы платежа. Крупные банки сейчас развивают различные сервисы по дистанционной оплате коммунальных услуг. Можно скачать приложение на смартфон или завести "личный кабинет" на сайте банка и оплачивать "коммуналку" без комиссий. Но при этом человек должен быть клиентом кредитной организации. А если он не хочет им становиться? Тогда придется платить только через операциониста наличными. Или идти на почту, которая также берет проценты за подобные услуги. Не стоит забывать, что у нас миллионы пенсионеров, которым сложно освоить интернет. Да и смартфонами они не пользуются. "Мы предлагаем ввести понятие "социальный платеж", под который будут подпадать все коммунальные платежи, платежи за услуги здравоохранения, образование, детский отдых", - рассказал "РГ" зампред Комитета по экономической политики Виктор Рогоцкий. Он намерен добиваться включения понятия о социальных платежах в новый законопроект, разработанный минстроем, о единых информационных расчетных центрах. Напомним, этот законопроект появился на свет еще в прошлом году.
Сегодня он проходит общественное обсуждение и в ближайшие месяцы будет внесен в Государственную Думу. Главная цель разрабатываемого документа - дать возможность населению напрямую рассчитываться с поставщиками коммунальных ресурсов и узаконить уже существующие в регионах Единые информационно-расчетные центры (ЕИРЦ). Например, в Москве и Подмосковье они успешно работают уже несколько лет. В целом же по стране система расчетов населения за коммунальные услуги такова, что деньги ресурсникам от управляющих компаний поступают с большим опозданием или вовсе не поступают. Собранные у людей средства идут на "латание" многочисленных дыр в бюджетах управляющих компаний или вообще выводятся на "левые" счета. При этом долг поставщикам ресурсов растет постоянно. Если в прошлом году он составлял триллион рублей, то в этом году подрос еще на 100 млрд рублей. Все это приводит только к одному: ресурсникам надоедает работать в кредит, и они начинают отключать население от тепла, света, газа. Население, соответственно, начинает требовать у местных властей защитить их права. Ведь люди-то платят за коммуналку.
Долги ресурсоснабжающим организациям достигли 1 трлн 100 млрд рублей
"Из схемы сбора коммунальных платежей необходимо исключать управляющие компании, - подчеркивает Рогоцкий. - Пусть они занимаются уборкой придомовых территорий, подъездов, вывозом мусора, вопросами благоустройства, но не наживаются в общем-то на посреднических действиях по отправке денег населения снабжающим компаниям". Уменьшить коммунальную нагрузку на людей должно и исчезновение банковских комиссий. По мнению директора Центра конъюнктурных исследований НИУ "Высшая школа экономики" Георгия Остапковича, идея - хорошая. "Да, банки или почта оказывают услуги и за это просят с нас деньги, но это их профильные услуги, за которые нельзя назначать высокие проценты, считает эксперт. - У них порой проценты по вкладам меньше". По мнению Остапковича, если не удастся вообще отменить платежи за оплату услуг ЖКХ, то их нужно ограничивать. "Давайте хотя бы установим предел, выше которого нельзя будет взимать комиссию за подобного рода платежи, например, в 1-1,5 %", - констатирует Остапкович.
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