Коммунальные концессии

Правительство продолжает борьбу против унитарных предприятий в коммунальной сфере. На этот раз было одобрено предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с 2018 года исключить из тарифов для таких предприятий расчетную прибыль. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Памятник коммунальному рабочему-сантехнику. Фото: pixabay.com
Борьба против унитарных предприятий в коммунальной сфере
Теперь для получения прибыли унитарным предприятиям придется сокращать издержки — в ФАС считают, что это сдержит рост тарифов, а также будет стимулировать региональные и муниципальные власти создавать концессии для «долгих инвесторов», у них возможность закладывать прибыль в тарифы останется.
Напомним, унитарное предприятие — специфически постсоветское явление, суть которого в том, что учредитель закрепляет за организацией некое имущество, которым она не владеет, но распоряжается. В России унитарное предприятие может создавать только федеральное правительство, региональная администрация или муниципалитет. Соответственно в российском праве речь идет о ФГУПах, ГУПах и МУПах. Коммунальным хозяйством федеральные власти напрямую не занимаются, так что в этой сфере работают только ГУПы и МУПы.
В начале 1990-х годов, когда унитарные предприятия только создавались, казалось, что эта организационно-правовая форма предприятия крайне выгодна для государства: многочисленные министерства и ведомства, в руках которых оказалось огромное государственное имущество, создавали своеобразных «операторов» этой собственности, причем никуда ее формально не передавая, таким образом спасая от разграбления. Позже, правда, оказалось, что непрозрачность управления собственности все равно ни к чему хорошему не приводит.
Правительство с переменным успехом ведет борьбу с унитарными предприятиями почти с момента их появления, но пока упразднить их не удается. Борьба с ГУПами и МУПами именно в коммунальной сфере началась в 2011 году, тогда планировалось к 2018-му передать 80% всех унитарных предприятий в отрасли инвесторам. В конце марта 2016 года Минстрой ужесточил позицию: частными должны стать все 4 тысячи унитарных предприятий. Но позже позиция министерства смягчилась, теперь там собираются к 2020 году передать 80% предприятий ЖКХ в концессии, но не исключают и введения запрета на создание ГУПов и МУПов в отрасли.
Недовольство Минстроя унитарными предприятиями понятно. Во-первых, их деятельность, зачастую, совершенно непрозрачна даже для собственников, то есть органов госвласти. Например, значительная часть расходов унитарных предприятий идет по статье «разное», что косвенно может свидетельствовать о выводе средств. Во-вторых, даже если унитарное предприятие управляется эффективно, оно все равно уступает по многим параметрам концессии. Дело в том, что унитарное предприятие управляет вверенным ему имуществом пока не выйдет специальное распоряжение учредителя, а это может случиться в любой момент. Поэтому оно в любом случае заинтересовано «сидеть на потоках» и извлекать прибыль как можно быстрее, не вкладываясь в развитие. Частный инвестор, который управляет тем же самым имуществом на основании договора о концессии, уверен в своем будущем на десятилетие или даже несколько десятков лет, а потому работает более уверенно — именно поэтому Минстрою так нравятся концессии.
В ФАС, очевидно, тоже решили поддержать переход предприятий коммунального хозяйства из унитарных предприятий в концессии — именно отсюда одобренная правительством идея отмены возможности включать прибыль в тарифы на тепло, водоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами.
Сейчас в сфере ЖКХ заключено более 1600 концессионных соглашений на 211 млрд рублей. Впрочем, во многие регионы инвесторы не приходят не из-за отсутствия стимулов по передаче им имущества унитарных предприятий, а из-за плачевного состояния активов в коммунальной сфере. Что с этим делать — пока непонятно.
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