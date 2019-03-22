Комик и потенциальный президент Украины призвал "не давить" русский язык

Шоумен и киноактер Владимир Зеленский, претендующий на пост президента Украины, заявил, что не нужно «давить» русский язык и вообще языки меньшинств. Это заявление он сделал в интервью западным СМИ, которое было опубликовано на YouTube канале «Команды Зеленского».

«Не надо давить их [языковых меньшинств] языки, не надо давить русский язык. Украинский язык — прекрасный язык, когда на нем говорят грамотно и красиво, это потрясающе», — сказал он.

По словам Зеленского, притеснение языковых меньшинств приведет лишь к тому, что «они будут это видеть и поймут, что это информационная война».

В 2012 году на Украине был принят закон о региональном статусе русского языка. В феврале 2018 года Конституционный суд Украины признал его не соответствующим основному закону страны. Украинский лидер Петр Порошенко при этом обещал, что права носителей других языков ущемляться не будут.

Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта, в них примут участие 39 кандидатов, включая действующего главу государства.

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Polit.ru

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