Комары не так безобидны, как кажутся. Могут даже до комы довести!

Комариный укус довел британку до комы. Случай произошел с 25-летней девушкой в Великобритании.

Ким попала в больницу, после того как у нее сильно заболела и опухла лодыжка. Нога в месте укуса также зудела. Но в момент укуса острая боль сперва разлилась по всему телу

Воспаление в лодыжке оказалось таким сильным, что больная потеряла способность передвигаться. Временами она лишалась чувств.

Недавно учёные выяснили, что из-за глобального потепления в южных регионах России распространились смертельно опасные тропические заболевания, которые переносят комары из азиатских и африканских стран.

И еще об открытиях учёных. Выяснилось, что наиболее привлекательные «жертвы» для кровососущих— люди с I группой крови. На выбор комаров может повлиять также температура тела, активное поверхностное кровообращение, запахи и уровень метаболизма.

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Медики нашли у пациентки некротический фасциит, но последствиями операции, которую ей срочно сделали, стал сепсис и остановка сердца. Через три минуты врачам удалось «завести» сердце пострадавшей. Ким также потеряла способность к речи и хождению, но со временем эти функции восстановились.

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По инф. rosbalt.ru

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