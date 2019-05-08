Ком в горле: ребятишки вышли продавать игрушки. В семье денег нет...

Во Владивостоке дети вышли продавать свои игрушки, потому что «папе задерживают зарплату, а мама без работы». Детей снял на видео Владимир Дубовский. «Познакомился с их мамой, все оказалось правдой», — рассказал автор публикации.

Как пояснил автор ролика корреспонденту «Росбалта», игрушки за 100-250 рублей продавали девочки 7-10 лет. Они пояснили, что папа работает рыбаком в морях и недавно вернулся, а зарплату еще не выплатили, а мама сидит без работы — «на прошлой работе ее как-то обманули и заплатили меньше».

Девочки рассказали, что две игрушки у них кто-то купил.

Снял сегодня, сам лично.

Во Владивостоке к бабушкам продающим овощи и цветы с дач, присоединились дети продающие свои игрушки.

«Папе задерживают зарплату, а мама без работы, на прошлой работе зарплату не выплатили» @MedvedevRussia вот к чему ведут ваши «экономические прорывы» pic.twitter.com/StRNEX28kw — Владимир Дубовский (@Dubovsky_V) May 5, 2019

Вот такая понятная, до комка в горле, очередная история на тему "богатство и бедность в России".

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«Видно, что дети одеты просто, но чистенькие, родители не алкоголики, а просто семья попала в трудную ситуацию. Спросил, куда потратят деньги — сказали, что на корм коту (одна девочка сказала, что кот вынужден есть макароны, а он их не любит — привык к сухому корму) и на фрукты. Ужасная история на самом деле. Сегодня попробовал поговорить с их родителями, девочки сначала отказались, но потом я их уговорил. Познакомился с их мамой, все оказалось правдой... Я вместе со своими друзьями скинулся немного деньгами и отдали их матери», — сообщил Владимир Дубовский.

По инф. rosbalt.ru

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