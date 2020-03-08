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Колпино: день рождения подростка закончилось стрельбой из ружья и смертью друга
По инф. rosbalt.ru   
08 Марта 2020 г.
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Живущий в Колпино школьник выстрелил из ружья в голову одного из своих гостей, которого пригласил по случаю Дня рождения. (Почему у родителей оружие хранится так беспечно?! Ведь если бы оно было, скажем, в сейфе под замком, то драмы бы удалось избежать... прим. МГ.)

Колпино: день рождения подростка закончилось стрельбой из ружья и смертью друга

По словам очевидцев, кровавая драма разыгралась вечером в субботу на вечеринке в трехкомнатной квартире дома по улице Ижорского Батальона.

Трое школьников смотрели хоккей, однако около 21:00 между ними произошел конфликт, и один из них — сын хозяина квартиры достал отцовское ружье.

Согласно хронологии пересказанных событий, далее убийца вытащил тело своего друга на лестницу и сбежал, а третий школьник позвонил своему отцу и рассказал о случившемся. Прибежавший на место убийства мужчина вызвал полицию.

Позже подросток-очевидец рассказал, что накануне вечером играл петербургский СКА.

Второго подростка пока не нашли. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее силам отряда быстрого реагирования (СОБР) пришлось штурмовать квартиру в Колпино, возле которой на лестнице нашли труп убитого подростка. Предполагалось, что в помещении забаррикадировался вооруженный человек, но там никого не оказалось.

Сводка происшествий на нашем сайте - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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