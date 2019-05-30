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Коллекторы больше не будут выбивать долги по ЖКХ... Ура?
Polit.ru   
30 Мая 2019 г.
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Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает уступать долги россиян по ЖКХ третьим лица, в том числе коллекторам. Мы уже писали об этой инициативе, которая звучит красиво - но, скорее всего, выйдет пшиком...

Коллекторы больше не будут выбивать долги по ЖКХ... Депутаты постарались

«Мы считаем, будет правильным запретить передачу долгов граждан по ЖКХ. Эта проблема, к сожалению, существует: звонят людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до применения физической силы. Граждане регулярно обращаются к депутатам с требованием принять соответствующие решения. Законопроектом, который был принят в первом чтении, мы вводим прямой запрет на передачу коллекторам долгов граждан по услугам ЖКХ», — рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

  • По мнению народных избранников, право взимать долги за услуги ЖКХ должно остаться только у профессиональных участников рынка. Сюда можно отнести ресурсоснабжающие организации, ТСЖ, жилищные кооперативы и управляющие организации.

Право требовать уплаты задолженности за услуги ЖКХ остается у управляющих компаний, ТСЖ, жилищного кооператива или ресурсоснабжающей организации.

Ранее российские коллекторские агентства признались, что поставщики услуг ЖКХ передают им в работу всего около 5% задолженности граждан.

Законопроект, может, и нужный, но давайте посмотрим на статистику: взыскание долгов за коммунальные услуги — это очень малая толика коллекторской работы. Возможно, принятие закона и облегчит жизнь нескольким процентам россиян, но шума в прессе и изображения активной деятельности будет куда больше. А самое главное: выбивать долги из недоросовестных жильцов все равно будут! И даже наверняка - теми же самыми методами... Просто название "выбивальщика" изменится, этим станут заниматься сами управдомы.

Polit.ru

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