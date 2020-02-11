Колбаса — не взрычатка, но тоже, оказывается, бабахнуть может!

Жительница Тулы рассказала, что у нее на кухне взорвалась упаковка с вареной колбасой. (Это говорит о качестве любимого многими продукта. Вряд ли качественное мясное изделие могло бы взорваться, согласитесь. Поэтому лучше покупать мясо, чем сомнительную колбасную продукцию. - прим. МГ.)
Как сообщила женщина в паблике «Черный список Тула», вечером 8 февраля она купила в одном из магазинов сети «Магнит» вареную колбасу в пластиковой упаковке. Утром в воскресенье она положила колбасу на стол и отошла заварить чай. Вдруг произошел взрыв. «Колбаска взорвалась! Такого я не видела не разу!» — пишет женщина.
Она приложила фотографии, где видно, что пластиковая упаковка колбасы лопнула вдоль, а сама колбаса расслоилась.
NewsTula отмечает, что срок годности у колбасы не истек.
"(...) Только что появилась в высшей степени символичная жертва коронавируса: Ли Вэньлян, офтальмолог, один из восьми врачей, арестованных 1 января полицией города Ухань за слишком раннее выявление опасностей вируса, умер в пятницу, 7 февраля, как подтвердила больница рано утром. Известие о его смерти, переданное накануне вечером несколькими СМИ, вызвало огромное волнение в социальных сетях. После этого власти объявили, что он находился в реанимации, что породило некоторую путаницу и растущий гнев в социальных сетях, но, в конце концов, около 5 часов утра больница подтвердила его смерть", - пишут корреспонденты Le Monde Фредерик Леметр и Симон Леплатр.
Жительница Тулы рассказала, что у нее на кухне взорвалась упаковка с вареной колбасой. (Это говорит о качестве любимого многими продукта. Вряд ли качественное мясное изделие могло бы взорваться, согласитесь. Поэтому лучше покупать мясо, чем сомнительную колбасную продукцию. - прим. МГ.)
Где угодно может пострадать ребенок. И хоть взрослые со своей стороны предусматривают разные варианты опасностей, не всегда можно предвидеть откуда, как говорится, прилетит. А иногда своим мамам дети и вообще, судя по поведению родительниц, не особо нужны. И жестоко избить дамочки могут, а из больницы годами не забирать, выдумывая своему чаду несуществующие недуги. Грустные истории обо всем этом ниже.
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