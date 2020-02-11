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Колбаса — не взрычатка, но тоже, оказывается, бабахнуть может!

По инф. rosbalt.ru   
11 Февраля 2020 г.
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Жительница Тулы рассказала, что у нее на кухне взорвалась упаковка с вареной колбасой. (Это говорит о качестве любимого многими продукта. Вряд ли качественное мясное изделие могло бы взорваться, согласитесь. Поэтому лучше покупать мясо, чем сомнительную колбасную продукцию. - прим. МГ.)

У тулячки взорвалась колбаса

Как сообщила женщина в паблике «Черный список Тула», вечером 8 февраля она купила в одном из магазинов сети «Магнит» вареную колбасу в пластиковой упаковке. Утром в воскресенье она положила колбасу на стол и отошла заварить чай. Вдруг произошел взрыв. «Колбаска взорвалась! Такого я не видела не разу!» — пишет женщина.

Она приложила фотографии, где видно, что пластиковая упаковка колбасы лопнула вдоль, а сама колбаса расслоилась.

NewsTula отмечает, что срок годности у колбасы не истек.

По инф. rosbalt.ru

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