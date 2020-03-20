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Коктебель — в ожидании новой набережной и канализации
Илья Изотов, "Российская Газета"   
20 Марта 2020 г.
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Строительство современных очистных сооружений в Коктебеле синхронизируют с реконструкцией курортной набережной. Об этом министр курортов и туризма РК Вадим Волченко заявил на расширенном заседании рабочей группы с представителями местных властей и общественности. (Крым с каждым годом будет становиться все ухоженнее, в этом сомневаться не приходится. За шесть лет со дня вхождения полуострова в состав России, жизнь крымчан изменилась немало - прим. МГ.)

Коктебель — в ожидании новой набережной и очистных сооружений

— Современные очистные сооружения с ультрафиолетовой фильтрацией и без глубоководного вывода в море — это ключевой момент для поселка, — считает Вадим Волченко. — Без этого проекта никакие другие реализовываться не могут и не должны. После определения подрядчика и начала работ мы будем координировать его деятельность, чтобы не нарушить туристический трафик и не мешать сезону.

Сейчас проектно-изыскательские работы, предшествующие строительству очистных сооружений, на завершающей стадии — разработанная институтом «Шельф» проектно-сметная документация проходит проверку в Главгосэкспертизе и может быть одобрена уже в конце марта 2020 года. Активное строительство планируется начать после окончания курортного сезона-2020. А в сентябре 2022 года согласно плану, утвержденному Минэкономразвития РФ, объект будет введен в эксплуатацию.

  • О том, что еще происходит в Крыму, можно почитать по ссылке.

— По проекту в первую очередь разводящие сети появятся на центральных улицах Коктебеля и спусках к набережной, где канализация будет создана отдельно в рамках реконструкции, — пояснил руководитель института «Шельф» Максим Смоленцев. — Проект предусматривает в дальнейшем полное канализование улиц.

В 2022 году планируется завершить и реконструкцию набережной Коктебеля, на которую в бюджете предусмотрено четыре миллиарда рублей. По планам властей, в августе 2020 года завершится государственная экологическая экспертиза этого проекта, а до конца года будет определен подрядчик работ.

Параллельно началась ревизия построенных на набережной коммерческих объектов недвижимости, попадающих в зону реконструкции. Их оценят по рыночной стоимости с учетом упущенной выгоды за период реализации проекта и выкупят за счет бюджета.

— Все процедуры исключительно прозрачны, и мы открыты к общению, — заверил вице-премьер правительства РК Евгений Кабанов. — Все предусмотренные работы направлены на благо жителей Коктебеля. Они поспособствуют круглогодичной загрузке инфраструктуры поселка и тем самым повысят благосостояние предпринимателей.

Евгений Кабанов заверил, что предпринимателям, чьи торговые и общепитовские точки предполагается убрать с набережной, предложат другие участки.

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