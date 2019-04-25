Когда взрослые халтурят: маленький омич взялся сам устранить брак в работе дорожников

В Омске ребенок попытался самостоятельно засыпать дорожные ямы на асфальте. Местные соцсети отозвались одобрительными возгласами в ответ на размещенное кем-то видео мальчугана... Хотя, прежде всего, нужно было бы пристыдить власти, ответственные за состояние дорог в сибирском городе.

Накануне вечером в местном паблике появилось видео, где мальчик детской лопаткой сгребает песок с обочины и засыпает им ямы на проезжей дороге. Причем ребенок рискует жизнью — время от времени здесь проезжают автомомбили. Автор видео назвал мальчика «красавой» и пожал ему руку.

По данным NGS55.RU, инцидент произошел у проезда во дворы на проспекте Карла Маркса.

Директор управления дорожного хозяйства и благоустройства Владимир Казимиров сообщил, что проезд принадлежит управлению. Две недели назад ямы на дороге отремонтировали, засыпав щебнем, обломками кирпича и гранулятом. Позднее ямы во дворе дома обещают заделать асфальтом.

«Юному дорожнику хочется выразить благодарность за такое неравнодушное отношение к городским проблемам. Лет через 10—15 будем счастливы видеть в своих рядах такого настоящего человека и активного гражданина», — заявили в пресс-службе ведомства.

Хорошая реакция, кстати - пусть и с лукавинкой (недоработка-то - налицо!). Но, хотя бы, не стали объявлять видео "фейком" и громогласно обижаться на "клевету".

По инф. rosbalt.ru

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