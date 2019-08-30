Когда не получается младенца успокоить: да просто подкинуть к роддому… И все.

В Вологде мужчина на прогулке не смог справиться со своей дочерью-младенцем и оставил ее на крыльце роддома. На него со второго раза завели уголовное дело. И это - снова история о людях, совершенно не готовых быть родителями!..

Инцидент произошел весной. Местный житель отправился на прогулку со своей маленькой дочерью, а потом оставил ее на крыльце городского роддома. Медработники обнаружили ребенка и вызвали полицию, сообщает прокуратура Вологодской области. Девочку поместили в дом ребенка, где ей оказали медицинскую помощь.

В отношении матери был составлен протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Что касается отца, то полиция проводила проверку, по итогам которой сначала отказала в возбуждении уголовного дела. Но прокуратура признала это решение незаконным и отменила его. После дополнительной проверки полиция возбудила в отношении отца уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

«Вологда онлайн» уточняет подробности просишествия. Мать оставила полуторамесячного ребенка с отцом и ушла покупать коляску. Во время прогулки мужчина не смог успокоить плачущую дочь, поэтому и подкинул ее к роддому. После этого он на несколько дней ушел из семьи. Мать ребенка обратилась в полицию. Через четыре дня пьяный отец сам пришел в правоохранительные органы с повинной.

Незрелое родительство, безусловно, будет подсказывать и незрелые решения. Мужчина явно недопонял свою важную роль в жизни ребенка. Родительское бремя оказалось для представителя "сильного" пола неподъемной ношей. Девочек-скороспелок, беременеющих, мягко говоря, "не подумавши", тоже можно добавить к мужчине в компанию. Именно потому, что решение о ребенке не было для них выверенным шагом, и оставляют своих детей горе-мамаши в кафешках и торговых центрах, по их вине несчастные мальчики и девочки становятся в наш век стремительного прогресса и высоких технологий детьми-маугли. И как можно вести серьезные речи, допустим, о запрете абортов, и что делать с нашей пугающей невеселыми цифрами демографией, если немаленькая часть молодежи просто не готова быть родителями?

По инф. rosbalt.ru

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