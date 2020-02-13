Кое-где овощи для борща из-за коронавируса подскочили в цене... аж на треть!

Картошка, капуста, морковь и лук, входящие в традиционный в России «борщевой набор», стремительно дорожают в прилегающих к Китаю регионах России из-за эпидемии коронавируса.
По данным правительства Приморья, люди около 100 раз сообщали о дороговизне овощей на «горячую линию».
Рост цен объясняется прекращением поставок из Китая. С бизнесменами, продающими овощи по завышенным ценам, будет разбираться Федеральная антимонопольная служба (ФАС), отмечают власти.
Накануне сообщалось, что цены на овощи в регионе повысились сразу на 30%.
Коронавирус нового типа, который ВОЗ накануне переименовала в COVID-2019, свирепствует в основном в китайском городе Ухань. Число заболевших скоро может достигнуть 45 тыс. человек, 1113 уже умерли. Также насчитывается около 10% выздоровевших.
В России на 12 февраля известных случаев заболевания коронавирусом не осталось.
Мы подробно рассказываем обо всем, что касается распространения коронавируса. Напомним последние заголовки:
А поправки в Конституцию: солидарная пенсия, но вместе с правом президента и зависимого от него Совета Федерации снимать судей? МРОТ не меньше прожиточного минимума, но с ограничением нашего доступа к правосудию? Даже судей Конституционного суда станет почти вдвое меньше. Двойному гражданству во власти путь якобы закроют, но в одном пакете с «Госсоветом», про который примут закон потом, а сейчас – голосовать за кота в мешке. Вместе: и про мёд, и про дёготь в той же бочке.
Калининградские и кемеровские ученые разработали инновационный способ повышения антиоксидантной активности свежих овощей. Речь идет об обработке растений ультрафиолетовым светом. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского федерального университета имени Канта.
Много лет назад Пятрас Герулис встретился с красавицей Илоной Броневицкой, и у них закрутился серьёзный роман. Результатом их любви стал ныне довольно известный певец Стас Пьеха, только вот отец своего звёздного сына почти не видел. Повстречаться с наследником ему удалось спустя много лет и не в самых приятных обстоятельствах.
"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего отца.
Геологи из Мельбурнского университета и Университета Западной Австралии уточнили даты древних извержений вулканов в австралийском штате Виктория. Предания об этих извержениях сохранились в устной традиции австралийского народа гундитьмара. Если полученная датировка верна, то эти предания сохраняются более 36 тысяч лет.
Бывший кандидат в президенты России, светская львица» и знаменитая на всю страну журналистка Ксения Собчак пару дней назад дала старт своему новому шоу «Док-Ток». Начиналось оно с красивых обещаний о «новом формате для отечественного телевидения», а продолжилось массовым недовольством зрителей, которые не увидели в этом проекте ничего нового.
Говорят, ничто так не продлевает жизнь, как поездки и новые впечатления. В этом смысле 93-летняя королева Англии Елизавета II – отличный пример. За свою более чем полувековую карьеру она посетила 120 стран и не планирует останавливаться.
Медсестра из Германии Мария Герлиц, поработав в российской больнице (в Нижнем Новгороде), сравнила работу врачей двух стран. В вопросах диагностики наши оказались лучше. Об этом она рассказала изданию Mitteldeutscher Rundfunk. (Взгляд со стороны очень интересен, ведь он объективно показывает все достоинства и недостатки важнейшей сферы жизни. - прим. МГ.)
В начале этой неделе в СМИ появились сообщения о сотрудниках больниц в Перми и Кирове, которые якобы намеренно отключают пожилых пациентов от аппарата искусственной вентиляции легких. Однако, как выяснилось, оба случая оказались выдуманными. (Эти истории наделали немало шума в СМИ за последние дни, и неудивительно: если бы информация подтвердилась, то случаи были бы вопиющие и требующие самого строгого наказания. - прим. МГ.)
Представители КПРФ провели пресс-конференцию, в ходе которой рассказали о своем видении поправок, которые необходимо внести в Конституцию. Напомним, вокруг объявленной (вдруг) Владимиром Путиным необходимости "ремонта" Основного закона - кипят нешуточные страсти...
На Кубани врачам удалось вернуть к жизни мужчину, после того как у него произошло две остановки сердца, одна из которых продлилась семь минут. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Краснодарского края. (Иначе как чудом такой случай и не назовешь, согласитесь? - прим. МГ.)
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