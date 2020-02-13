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Кое-где овощи для борща из-за коронавируса подскочили в цене... аж на треть!
По инф. rosbalt.ru   
13 Февраля 2020 г.
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Картошка, капуста, морковь и лук, входящие в традиционный в России «борщевой набор», стремительно дорожают в прилегающих к Китаю регионах России из-за эпидемии коронавируса.

Овощи для борща из-за коронавируса подскочили в цене... аж на 30 процентов!

По данным правительства Приморья, люди около 100 раз сообщали о дороговизне овощей на «горячую линию».

Рост цен объясняется прекращением поставок из Китая. С бизнесменами, продающими овощи по завышенным ценам, будет разбираться Федеральная антимонопольная служба (ФАС), отмечают власти.

Накануне сообщалось, что цены на овощи в регионе повысились сразу на 30%.

Коронавирус нового типа, который ВОЗ накануне переименовала в COVID-2019, свирепствует в основном в китайском городе Ухань. Число заболевших скоро может достигнуть 45 тыс. человек, 1113 уже умерли. Также насчитывается около 10% выздоровевших.

В России на 12 февраля известных случаев заболевания коронавирусом не осталось.

Мы подробно рассказываем обо всем, что касается распространения коронавируса. Напомним последние заголовки:

По инф. rosbalt.ru

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