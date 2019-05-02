ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Ко Дню Победы саратовское обещжитие "украсили" плакатом с фашистскими солдатами
По инф. rosbalt.ru   
02 Мая 2019 г.
Изменить размер шрифта

В Саратове ко Дню Победы общежитие украсили плакатом, на котором по ошибке изобразили немецких солдат. На это обратили внимание местные жители.

В Саратове ко Дню Победы общежитие украсили плакатом, на котором по ошибке изобразили немецких солдат. На это обратили внимание местные жители.

По словам очевидцев, плакат появился на стене общежития № 2 Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова.

На одном из кадров воспроизведена фотография, сделанная в 1942 году под Харьковом. На ней немецкие солдаты осматривают подбитый советский танк Т-34 с собственным именем Чапаев. Под люком мехвода видна надпись Beschlagnahmt — «конфисковано».

На другой фотографии показана Сталинградская битва глазами немцев. Офицер вермахта отдает команды унтер-офицерскому составу.

На другой фотографии показана Сталинградская битва глазами немцев. Офицер вермахта отдает команды унтер-офицерскому составу.

Один из прохожих зашел в общежитие, чтобы рассказать об ошибке. В администрации ему сказали, что не виноваты — плакат заказали в одной из компаний. В итоге плакат все же сняли.

Такие скандалы периодически случаются, увы. Не надо только усматривать в них "идеологических диверсий" - все гораздо банальней: молодежь не очень хорошо разбирается в исторических "фотках", скачивая их из интернета... Такова цена поверхностного знания истории и отсутствия интереса к ней. Девочке сказали - "нужно военное фото", девочка и нашла "что-то про войну".

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 