Клопы из тропиков переселяются в Россию. К чему бы это?

В регионах России появились тропические клопы, ранее обитавшие только в теплых краях. Эти насекомые опасны тем, что могут быть переносчиками гепатита В и других неприятных болезней. Также тропические клопы не поддаются на привычные для российских «коллег» средства дезинсекции, рассказала завлабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

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При этом эксперт отметила, что в институте удалось разработать два препарата, которые все же могут навредить тропическим клопам. Они нарушают хитиновую оболочку клопа, из-за чего он высыхает и умирает. В России такие препараты производятся уже пару лет.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по борьбе с клопами. К примеру, туристам советуют внимательно осматривать кровати в гостиницах и проверять багаж, чтобы не привезти «гостей» домой из отпуска. Грязную «отпускную» одежду и белье лучше складывать в плотно закрывающийся пакет и сразу по возвращении домой отправить эту одежду в стирку.

Напомним также, что несколько дней назад в Казахстане вынесли приговор жительнице города Актау, которая при травле клопов случайно убила соседского ребенка. Ее приговорили к двум годам тюрьмы. Женщина купила на рынке индийский препарат для уничтожения насекомых в зернохранилищах. Она заклеила в квартире вентиляцию, оставила в каждом помещении таблетки и ушла. Через несколько дней трое детей соседей были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление, один из них скончался. Позже была выяснена настоящая причина его гибели.

По инф. rosbalt.ru

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