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Клопы из тропиков переселяются в Россию. К чему бы это?
По инф. rosbalt.ru   
02 Февраля 2020 г.
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В регионах России появились тропические клопы, ранее обитавшие только в теплых краях. Эти насекомые опасны тем, что могут быть переносчиками гепатита В и других неприятных болезней. Также тропические клопы не поддаются на привычные для российских «коллег» средства дезинсекции, рассказала завлабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

Тропические клопы расселяются по России. Как будем бороться?

При этом эксперт отметила, что в институте удалось разработать два препарата, которые все же могут навредить тропическим клопам. Они нарушают хитиновую оболочку клопа, из-за чего он высыхает и умирает. В России такие препараты производятся уже пару лет.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по борьбе с клопами. К примеру, туристам советуют внимательно осматривать кровати в гостиницах и проверять багаж, чтобы не привезти «гостей» домой из отпуска. Грязную «отпускную» одежду и белье лучше складывать в плотно закрывающийся пакет и сразу по возвращении домой отправить эту одежду в стирку.

Напомним также, что несколько дней назад в Казахстане вынесли приговор жительнице города Актау, которая при травле клопов случайно убила соседского ребенка. Ее приговорили к двум годам тюрьмы. Женщина купила на рынке индийский препарат для уничтожения насекомых в зернохранилищах. Она заклеила в квартире вентиляцию, оставила в каждом помещении таблетки и ушла. Через несколько дней трое детей соседей были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление, один из них скончался. Позже была выяснена настоящая причина его гибели.

По инф. rosbalt.ru

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