Ключевская сопка на Камчатке высоко "постреливает"

Камчатский вулкан Ключевской утром понедельника по местному времени выбросил пепловый столб на 5,5 км над уровнем моря, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.

Пепловый шлейф протянулся на 140 км на восток от вулкана к Камчатскому заливу.

В населенных пунктах Камчатки пеплопадов не произошло. Вулкану присвоен «желтый» код авиационной опасности.

По инф. rosbalt.ru

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