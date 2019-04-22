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Ключевская сопка на Камчатке высоко "постреливает"
По инф. rosbalt.ru   
22 Апреля 2019 г.
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Камчатский вулкан Ключевской утром понедельника по местному времени выбросил пепловый столб на 5,5 км над уровнем моря, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.

Ключевская сопка на Камчатке высоко "постреливает"

Пепловый шлейф протянулся на 140 км на восток от вулкана к Камчатскому заливу.

В населенных пунктах Камчатки пеплопадов не произошло. Вулкану присвоен «желтый» код авиационной опасности.

По инф. rosbalt.ru

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