Китайский коронавирус в России? Пока не подтверждается!

Роспотребнадзор успокоил жителей столицы — у госпитализированных накануне китайцев не нашли опасный коронавирус. Аналогичное сообщение пришло из Иркутска, где тоже вспыхнула было тревога...
Накануне семерых граждан Китая доставили в столичную больницу с высокой температурой. Они приехали в Москву несколько дней назад в составе группы из 20 человек. По итогам эпидемиологического расследования, штаммы вируса не были найдены ни у одного из семерых туристов.
Как выяснило управление Роспотребнадзора по Москве, некоторые граждане КНР больны гриппом типа «А».
Все заболевшие остаются в инфекционном стационаре. В гостинице «АРТ-Москва Войковская», где они проживали, проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий.
К утру воскресенья коронавирусом нового типа в мире заразились уже 1975 человек, погибли 56. Подозрения на опасное заболевание есть у 2684 жителей Китая в 30 регионах по всей стране, а также за рубежом. Другие тревожные сообщения:
Ученые из китайского города Ухань, который стал очагом эпидемии нового коронавируса, рассказали о первых симптомах болезни и ее отличиях от обычного ОРВИ.
По данным исследований Народной больницы Уханьского университета, некоторые заразившиеся жаловались на диарею, тошноту, головную боль, ощущение стеснения в груди и общую слабость, а также страдали конъюнктивитом, сообщили китайские врачи.
При этом отмечается, что на ранних стадиях заблевание может не выдавать себя такими явными признаками, как кашель и высокая тепература.
В целом же, на данный момент точно диагностировать вирус можно только при помощи дополнительных анализов, передает агентство «Синьхуа».
Вирус гриппа А диагностирован у шести граждан КНР, которые были госпитализированы в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию в Иркутске. Результаты анализов на коронавирус у всех отрицательные. Это подтвердили исследования, которые повторно были сделаны в лаборатории Новосибирска. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева поздно ночью 25 января.
– Мы только что получили результаты анализов на вирус, они отрицательные и подтверждают наши диагнозы. Сейчас все шесть человек находятся в инфекционной больнице, вскоре их выпишут. Карантин в общежитии БГУ снят, – отметила и.о. министра.
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Адмирал Александр Васильевич Колчак в истории Белого движения - пожалуй, самая яркая и трагическая фигура. Бесстрашный полярный исследователь, ученый-океанограф, блестящий морской офицер, ставший в 1916 году,...
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
С 1 января в России подняли таможенные пошлины на товары, приходящие почтой из-за рубежа. За китайский, да и любой другой зарубежный товар стоимостью выше 200 евро (и/или свыше 31 кг) нам теперь придется допл...
Госдума России приняла в третьем чтении изменения в Налоговый кодекс, распространяющие патентную систему на дачников и садоводов, которые выращивают на своих участках урожай на продажу. (По идее - речь идет ...
Все большая популярность банкротства связана как с «примером соседа», так и с изменившимся отношением граждан — от правового нигилизма к рациональному взгляду, к использованию современных и законных возможнос...
Мошенники получают доступ к номерам банковских карт россиян не только в теневом сегменте интернета — информация может утечь в Сеть, к примеру, из-за того, что люди часто пересылают фотографии «пластика» друг ...
В одной из «вечнозеленых» схем обмана пенсионеров мошенники выдают себя за работников социальных служб. Обходя квартиры, они предлагают обменять сбережения на более крупные или «новые» купюры, которые в дейст...
Несмотря на то, что действующим законодательством РФ предусмотрены ситуации, при которых вред (моральный, материальный, деловой репутации) подлежит возмещению в полном объеме, существуют и основания, исключаю...
В этом году продолжает действовать переходный период по увеличению возраста, дающего право на получение пенсии по старости (напомним, речь идет о пресловутой пенсионной реформе - которой мы, конечно же, возму...
На пенсионное обеспечение граждане имеют право по достижении необходимого возраста и наличии трудового (или специального) стажа. Но без проблем реализовать это право удается далеко не всем. Некоторым людям мо...
Сроки перевода пенсионных накоплений, сделанных до 2014 года, в новую пенсионную систему — гарантированный пенсионный план (ГПП) — из Пенсионного фонда (ПФР) и негосударственных пенсионных фондов (НПФ) будут ...
В соответствии с положениями действующего законодательства РФ рассчитывать на получение возмещения вреда, причинённого в рамках трудовых отношений, могут не только работодатели, но и работники (а не секрет, ч...
Продолжая тему взыскания компенсаций в трудовых отношениях, мы подробнее остановимся на самой процедуре получения компенсации с работника и ее особенностях. Напомним, что эта тема касается вас, если возник тр...
Для исчисления налога на имущество физических лиц во всех регионах, кроме Севастополя, будет рассчитываться по кадастровой стоимости объектов. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ вступили в силу 1 ...
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.