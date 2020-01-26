Китайский коронавирус в России? Пока не подтверждается!

Роспотребнадзор успокоил жителей столицы — у госпитализированных накануне китайцев не нашли опасный коронавирус. Аналогичное сообщение пришло из Иркутска, где тоже вспыхнула было тревога...

Накануне семерых граждан Китая доставили в столичную больницу с высокой температурой. Они приехали в Москву несколько дней назад в составе группы из 20 человек. По итогам эпидемиологического расследования, штаммы вируса не были найдены ни у одного из семерых туристов.

Как выяснило управление Роспотребнадзора по Москве, некоторые граждане КНР больны гриппом типа «А».

Все заболевшие остаются в инфекционном стационаре. В гостинице «АРТ-Москва Войковская», где они проживали, проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

К утру воскресенья коронавирусом нового типа в мире заразились уже 1975 человек, погибли 56. Подозрения на опасное заболевание есть у 2684 жителей Китая в 30 регионах по всей стране, а также за рубежом. Другие тревожные сообщения:

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Ученые из китайского города Ухань, который стал очагом эпидемии нового коронавируса, рассказали о первых симптомах болезни и ее отличиях от обычного ОРВИ.

По данным исследований Народной больницы Уханьского университета, некоторые заразившиеся жаловались на диарею, тошноту, головную боль, ощущение стеснения в груди и общую слабость, а также страдали конъюнктивитом, сообщили китайские врачи.

При этом отмечается, что на ранних стадиях заблевание может не выдавать себя такими явными признаками, как кашель и высокая тепература.

В целом же, на данный момент точно диагностировать вирус можно только при помощи дополнительных анализов, передает агентство «Синьхуа».

По инф. rosbalt.ru

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Вирус гриппа А диагностирован у шести граждан КНР, которые были госпитализированы в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию в Иркутске. Результаты анализов на коронавирус у всех отрицательные. Это подтвердили исследования, которые повторно были сделаны в лаборатории Новосибирска. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева поздно ночью 25 января.

– Мы только что получили результаты анализов на вирус, они отрицательные и подтверждают наши диагнозы. Сейчас все шесть человек находятся в инфекционной больнице, вскоре их выпишут. Карантин в общежитии БГУ снят, – отметила и.о. министра.

По инф. Телеинформа

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