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Китайские ученые: зеленый чай может защитить от рака
По инф. rosbalt.ru   
18 Февраля 2020 г.
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Зеленый чай способен блокировать важный для роста раковых клеток фермент. К такому выводу пришли ученые из Китая. Они проанализировали результаты 16 исследований, касающихся влияния различных растительных ингредиентов на развитие онкологии.

Ученые: Зеленый чай защитит от рака

Оказалось, что любители зеленого чая регулярно в течение нескольких лет имели более низкий риск развития рака молочной железы, чем остальные. Как установили ученые, в большом количестве в зеленом чае содержится фитохимический эпигаллокатехин-3-галлат. Именно он способен блокировать важный для роста раковых клеток фермент.

Зеленый чай также хорошо влияет на кишечную микрофлору и помогает при похудении.

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По инф. rosbalt.ru

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