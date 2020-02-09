Кировский анестезиолог защищается от клеветы: обвинен в убийстве ветеранов!

Жуткая и странная история разворачивается в Кирове. Анестезиолог Сергей Вольф из госпиталя для ветеранов в Кирове записал видеообращение. Он сообщил, что его оклеветали и оскорбили. Он попросил Следственный комитет «найти и наказать» тех, кто обвинил его в убийстве ветеранов (обвинение нешуточное - преступление-то чудовищное!)

Накануне издание Readovka.ru сообщило об анестезиологе, который анонимно рассказал на форуме «Двач», что он якобы отключал ветеранов от аппарата искусственной вентиляции легких и таким образом убил не менее десяти человек в течение трех лет. При этом «медик» написал, что ему «доставляет [удовольствие] причинять умирающим людишкам мучения».

Когда другие пользователи ему не поверили, он опубликовал фотографию медицинской формы с бейджем, на котором написано: «Сергей Владимирович, медицинский брат-анестезист». Он добавил, что в отделении каждый месяц умирает по несколько человек, поэтому его действия остались незамеченными.

«Просто отключаю от ИВЛ, и наблюдаю за агонией, очень забавно», − написал мужчина.

Другие пользователи, зная имя, отчество и должность, смогли установить личность этого человека. Они нашли анестезиолога с таким же именем и с фамилией Вольф. Он работает в КОГБУЗ «Кировский областной госпиталь для ветеранов войн». Пользователи также нашли фотографии Вольфа в соцсетях и пришли к выводу, что форма его руки совпадает с рукой, которую видно на снимке с бейджем.

«За сегодня моя жизнь резко изменилась. Меня не просто оклеветали в социальных сетях и СМИ, меня унизили и оскорбили. Я не имею никакого отношения к тем сообщениям, которые публикуют в СМИ», − утверждает Вольф.

Начальник госпиталя Александр Розуван пообещал провести внутреннюю проверку.

По предварительной информации Минздрава Кировской области, во время дежурства Вольфа смертей не было. Более того, в ведомстве сообщили, что работники госпиталя не носят медицинскую одежду и бейджи, которые опубликовали в сети.

СК и прокуратура начали проверку.

Polit.ru

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