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Кирк Дуглас оставил сына без наследства
Константин Волков, "Российская газета"   
25 Февраля 2020 г.
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Недавно скончавшийся американский актер Кирк Дуглас завещал на благотворительность все свое состояние, 61 миллион долларов, ничего не оставив своему сыну, актеру Майклу Дугласу, сообщают СМИ.

Кирк Дуглас оставил сына без наследства


Все средства поступят в Фонд Дугласа, цель которого - помочь тем, кто не может помочь сам себе. Так, например, средства получит Университет св. Лаврентия, который должен потратить их на стипендии малообеспечнным студентам, детская больница Лос-Анджелеса и другие социальные заведения.

Как подчеркивают светские обозреватели, состояние Майкла Дугласа - около 300 миллионов долларов, и, возможно, в деньгах отца он особо не нуждается.

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По инф. "Российской газеты"

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