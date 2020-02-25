Кирк Дуглас оставил сына без наследства

Все средства поступят в Фонд Дугласа, цель которого - помочь тем, кто не может помочь сам себе. Так, например, средства получит Университет св. Лаврентия, который должен потратить их на стипендии малообеспечнным студентам, детская больница Лос-Анджелеса и другие социальные заведения.
Как подчеркивают светские обозреватели, состояние Майкла Дугласа - около 300 миллионов долларов, и, возможно, в деньгах отца он особо не нуждается.
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Свою роль в фильме «Белое солнце пустыни» артист Анатолий Кузнецов называл клеймом. Хотя признавался, что любил пересматривать эту картину, но относился к себе на экране как к абсолютно чужому человеку.
Величественный древний город Москва – столица России и ее украшение. Архитектурные ансамбли, множество музеев, исторических мест, театров, знаменитые станции московского метро – здесь есть куда сходить и что посмотреть. У москвичей имеются свои излюбленные места для посещений, например, парк Горького или дом-музей Сергея Есенина. И еще у жителей столицы неограниченно время, можно знакомиться со своим городом постоянно. Гости Москвы такой возможности не имеют. Им обычно в небольшой промежуток времени (отпуск, командировка) нужно успеть посетить как можно больше в великом городе. Сделать это можно, если попасть на обзорные экскурсии.
Красавец, любимец публики и замечательный актёр. Аль Пачино стал живой легендой, в героев которого влюблялись миллионы женщин по всему миру. Однако в личной жизни у артиста далеко не всегда всё шло гладко.
В Сети появилось видео, на котором алкоголь распивают медики Терской районной больницы в Кабардино-Балкарии в то время как больные дети ждут приема в коридоре. Автором ролика стала мать больного ребенка, которая ждала вместе с ним приема.
24 февраля 1466 года в Бельгии состоялась первая в истории лотерея — розыгрыш, который устроила в Брюгге вдова художника Яна Ван Эйка в 25-ю годовщину смерти мужа. Попытать счастья получить денежный приз мог каждый, купивший билет. Сбор был предназначен для городских бедняков.
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