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Киргизия: похищение невест — вовсе не "милый восточный обычай"
По инф. rosbalt.ru   
08 Апреля 2019 г.
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В Киргизии увеличили наказание для лиц, совершивших похищение, с 7 до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщила лидер неправительственной правозащитной организации «Женский банк мира» Гульсана Абытова.

Киргизия: похищение невест — вовсе не "милый восточный обычай"

По словам Абытовой, также ужесточено наказание для тех, кто принуждает к вступлению в брак девушек, не достигших 18-летнего возраста. Их будут штрафовать на 200 тыс. сомов или более $3 тыс.

Правозащитники заговорили об усилении уголовной ответственности за похищение невест в Киргизии после того, как в мае 2018 года в здании районного УВД мужчина зарезал девушку, которую похитил. Она скончалась от полученных травм.

По инф. rosbalt.ru

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