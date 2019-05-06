Кинострасти в суровой реальности: пожилой убийца юной жены решил последовать за ней. Ребенок остался сиротой...

В Рубцовске Алтайского края 70-летнего пенсионера подозревают в убийстве молодой жены.

По данным СК РФ, утром 30 апреля в приступе ревности старик перерезал горло 30-летней жене, позвонил соседке и рассказал о случившемся, попросив вызвать полицию, а сам тем временем переодел мертвую супругу в свадебное платье попытался покончить с собой. Медики госпитализировали его, но спасти не смогли, вскоре он умер.

У супругов осталась 10-летняя дочь. Ее будет воспитывать бабушка.

Пожилые люди не так уж редко становятся персонажами драм и трагедий - увы, это не кино, а реальная жизнь. Вот лишь некоторые из недавних заголовков:

По инф. rosbalt.ru

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