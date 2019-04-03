Каждый десятый опрошенный усматривает напряженность между Россией и Беларусью

Почти половина — 48% — опрошенных ВЦИОМ россиян заявили, что РФ и Белоруссии достаточно иметь добрососедские отношения, а объединяться в одно государство необходимости нет. При этом 18% россиян сказали, что хотят в будущем видеть единое государство России и Белоруссии, созданное на равноправной основе. А еще 17% считают, что Белоруссия могла бы войти в состав РФ на правах одного или нескольких субъектов Федерации.

Напомним, что в этом году отмечается 20-летний юбилей подписания договора о создании Союзного государства РФ и Белоруссии.

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Также напомним, что тема Союзного государства (которое мало кто упоминает в обыденной жизни) сейчас становится обсуждаемой в связи с гипотетическими планами Владимира Владимировича Путина создать "новую страну" для того, чтобы юридически корректно сохранить свою власть после 2024 года (альтренативу этому сценарию подсказывает Казахстан).

Также напомним, что нынешний лидер братской республики Александр Лукашенко систематически дает понять, что не все так просто с готовностью "слиться в объятиях" с Российской Федерацией.

систематически дает понять, что не все так просто с готовностью "слиться в объятиях" с Российской Федерацией. Все это делает срез мнений россиян о Беларуси - не просто данью сентиментальным чувствам, а политически нервной темой.

Так вот, возвращаясь к опросу: 10% участников опроса хорошо осведомлены о Союзном государстве России и Белоруссии, 39% об этом что-то слышали, но без подробностей, а 51% признались, что впервые слышат об этом.

37% опрошенных назвали нынешние отношения между двумя странами дружественными и добрососедскими, еще 30% — нормальными. 51% респондентов уверены, что направление развития отношений между Москвой и Минском в последний год позволяет ожидать сохранения этих отношений на прежнем уровне. О вере в улучшение этих отношений заявили 14%, при этом 22% признались, что ожидают ухудшения отношений. О враждебном характере отношений РФ и Белоруссии заявил только 1% опрошенных, но еще 9% назвали эти отношения напряженными, а 15% — прохладными.

Всероссийский опрос был проведен 19 января 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

По инф. rosbalt.ru

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