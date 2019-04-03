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Каждый десятый опрошенный усматривает напряженность между Россией и Беларусью
По инф. rosbalt.ru   
03 Апреля 2019 г.
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Почти половина — 48% — опрошенных ВЦИОМ россиян заявили, что РФ и Белоруссии достаточно иметь добрососедские отношения, а объединяться в одно государство необходимости нет. При этом 18% россиян сказали, что хотят в будущем видеть единое государство России и Белоруссии, созданное на равноправной основе. А еще 17% считают, что Белоруссия могла бы войти в состав РФ на правах одного или нескольких субъектов Федерации.

Каждый десятый опрошенный усматривает напряженность между Россией и Беларусью

  • Напомним, что в этом году отмечается 20-летний юбилей подписания договора о создании Союзного государства РФ и Белоруссии.

Так вот, возвращаясь к опросу: 10% участников опроса хорошо осведомлены о Союзном государстве России и Белоруссии, 39% об этом что-то слышали, но без подробностей, а 51% признались, что впервые слышат об этом.

37% опрошенных назвали нынешние отношения между двумя странами дружественными и добрососедскими, еще 30% — нормальными. 51% респондентов уверены, что направление развития отношений между Москвой и Минском в последний год позволяет ожидать сохранения этих отношений на прежнем уровне. О вере в улучшение этих отношений заявили 14%, при этом 22% признались, что ожидают ухудшения отношений. О враждебном характере отношений РФ и Белоруссии заявил только 1% опрошенных, но еще 9% назвали эти отношения напряженными, а 15% — прохладными.

Всероссийский опрос был проведен 19 января 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

По инф. rosbalt.ru

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