Казахстан ужесточает наказания за ряд тяжких преступлений. И правильно!

Перед самым Новым годом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки Уголовный и Уголовно-Процессуальный кодексы республики. В первую очередь усиливается ответственность за изнасилование, браконьерство, распространение наркотиков, вождение в нетрезвом виде, а также ряд иных опасных правонарушений.

В частности, за изнасилование, насильственные действия сексуального характера, развращение малолетних, вовлечение детей и подростков в изготовление детской порнографии предусматривается уголовная ответственность от 17 до 20 лет, а там, где пострадали малолетние дети, — минимум 20 лет или пожизненное лишение свободы.

Изнасилования без отягчающих обстоятельств также переводятся в тяжкие преступления и будут караться от 5 до 8 лет лишения свободы, без права примирения сторон.

За распространение наркотиков в общественных местах, через интернет предусмотрена ответственность от 10 до 15 лет.

А за вождение в нетрезвом виде впервые будут наказывать лишением прав на 7 лет и арестом на 15 суток, а в случае повторного нарушения права на управление машиной будут отнимать пожизненно. Более того, при совершении ДТП с причинением вреда гражданам — до 3 лет лишения свободы, а при летальном исходе — до 10 лет.

Таким образом новый президент Касым-Жомарт Токаев, как и обещал, отходит от идеи «гуманизации» уголовного законодательства — ранее во время оглашения своего послания народу Казахстана глава государства говорил о необходимости ужесточить наказание за преступления против детей.

«Мы увлеклись гуманизацией законодательства, при этом упустив из виду основополагающие права граждан. Нужно в срочном порядке ужесточить наказание за сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми, бытовое насилие против женщин и другие тяжкие преступления против личности, особенно против детей», — говорил он 2 сентября.

Как видим, между объявлением о необходимости реформы и внесением поправок в законодательство прошло всего несколько месяцев, что также говорит в пользу президента Токаева.

Изнасилование в Казахстане относилось к тяжким преступлением до 2000 года, после чего эта категория преступлений стала считаться средней тяжести. Это позволяло во многих случаях прекращать дела за примирением сторон, так что в итоге насильник оставался безнаказанным.

Для борьбы с насилием в отношении детей с 1 января 2018 года в Казахстане вступил закон о принудительной химической кастрации педофилов — в сентябре 2019 года сообщалось, что в стране 11 осуждённых приговорены к химической кастрации.

Теперь в Казахстане будет жестко наказываться даже недонесение, укрывательство и фальсификация фактов педофилии, максимальный срок наказания составляет до 6 лет лишения свободы. Считается, что до сих пор те, кто был ответственным за детей давили на потерпевших, обманывали, вводили их в заблуждение, что позволяло либо довести дело до примирения сторон, либо вовсе прекратить преследование.

Стоит отметить, что население Казахстана хорошо приняло решение об ужесточении наказаний за эти преступления — во всяком случае в социальных сетях сложно найти человека, который бы высказывался против самой идеи того, что реформа позволит лучше справляться с преступностью.

Polit.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ