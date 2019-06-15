Катастрофа Superjet 100: обнародован полный хронометраж событий на борту

Окончательного вердикта ("кто виноват?") еще нет, но межгосударственный авиационный комитет (МАК) в предварительном отчете о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в «Шереметьево» дал поминутную «раскладку» произошедшего. Так специалисты получают возможность судить об обстоятельствах трагдии, потрясшей всю страну...

Молния в самолет попала в 15:08:09. Почти сразу — в 15:08:11 — отключился автопилот, включился режим direct mode. С 15:08:12 регистрировались неполадки в линии связи.

Ручное пилотирование — 15:08:16. Затем после краткого обсуждения с экипажем командир принял решение возвращаться в «Шереметьево» и скомандовал второму пилоту доложить pan-pan (сигнал срочности).

В 15:09:35 — радиосвязь восстановлена на аварийной частоте. 15:09:39 — второй пилот сообщил диспетчерам о возврате борта в аэропорт, о потере радиосвязи и переходе в direct mode. Диспетчер дал указание снижаться, самолет его выполнил.

Диспетчер задал вопрос, нужна ли помощь, и получил ответ, что «Пока все нормально, штатно».

В 15:23:03 второй пилот доложил диспетчерским службам о готовности к посадке.

15:27:51 — диспетчер сообщил экипажу метеосводку и разрешил посадку. При посадке самолет дважды касался полосы и снова поднимался в воздух, что можно интерпретировать как попытку выполнить уход на второй круг, но маневр не удался.

15:30:05 — третье приземление. Основные стойки шасси самолета уже частично разрушены, подломились и основные опоры шасси. Началось дальнейшее разрушение конструкции самолета с разливом топлива и возгоранием. Бортовые самописцы зафиксировали данные о возможной потере управления двигателями.

15:30:18 — первые данные о пожаре.

15:30:24 — бортовой магнитофон зафиксировал команду диспетчера: «Аварийные службы на полосу».

15:30:38 — разворот влево и остановка самолета. В 15:30:49 — команда бортпроводников «Расстегнуть ремни, оставить все, на выход». В 15:30:52 экипаж подал команду об эвакуации. 15:31:34 — остановка двигателей.

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Напомним, катастрофа произошла 5 мая. SSJ-100 компании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в «Шереметьево» вскоре после вылета и совершил жесткую посадку, после чего загорелся. Погиб 41 человек из 78-ми, находившихся на борту.

Еще хроника происшествий со всех уголков мира.

В опубликованном отчете МАК сообщается: после попадания в самолет молнии у него отключился автопилот и была нарушена связь. При обсуждении документа участники МАК согласились, что на данном этапе расследования рекомендации, сделанные технической комиссией, являются достаточными. Комиссия наметила большой комплекс исследований, в том числе с участием полномочных представителей государств, участвующих в разработке и производстве Sukhoi Superjet.

Отметим, что комиссия планирует проведение экспериментов на полнопилотажном тренажере для оценки действий экипажа самолета. Сейчас проводится математическое моделирование полета, чтобы оценить соответствие характеристик самолета в аварийном полете характеристикам самолета-типа и возможное влияниевнешних возмущений.

По инф. rosbalt.ru

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