Карен Шахназаров рассказал, как едва не женился на Марии Шукшиной

Руководитель "Мосфильма" Карен Шахназаров в одном из недавних интервью признался в романе с Марией Шукшиной и рассказал о подготовке к свадьбе после благословения Лидии Федосеевой-Шукшиной.

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С Марией Шахназаров познакомился на съемках фильма "Американская дочь". Тогда-то между ними и возникло сильное чувство. Влюбленные даже назначили дату бракосочетания, но в последний момент пара рассталась.



Сама Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что ее дочка была невестой, и артистка их союз благословила, но затем Мария передумала. По словам Шахназарова, впоследствии Лидия даже радовалась, что так и "не породнилась с режиссером".



Шахназаров не стал раскрывать какие-либо детали своих взаимоотношений с Марией Шукшиной. Экс-влюбленные не раз пересекались по работе после случившегося, однако почти не общались ни на съемочной площадке, ни в жизни.

По инф. argumenti.ru

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