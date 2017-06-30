Капитальный ремонт многоквартирных домов под контроль

Капитальный ремонт многоквартирных домов в Сибири проводится с массой нарушений. Такой вывод сделала Генеральная прокуратура РФ после масштабной проверки, пишет "Российская газета".

Нарушения деятельности Фондов капитального ремонта многоквартирных домов

Нарушения выявлены в деятельности органов региональной власти и местного самоуправления, региональных фондов капитального ремонта многоквартирных домов, управляющих и подрядных организаций.

В Омской области, например, в прошлом году программа капремонта была выполнена всего на 33 процента, и в 2017-м также идет с большим отставанием: на 1 мая из 3 105 домов отремонтировано только 1 285.

- Сроки срываются из-за системных нарушений, - поясняет начальник управления по надзору за исполнением законов прокуратуры Омской области Григорий Сухоруков. - Ответственные лица сплошь и рядом затягивают принятие решений. В программу включают аварийные дома, не подлежащие капремонту. Муниципалитеты подают недостоверные сведения о технических характеристиках зданий. Таким образом, проволочки есть на каждом уровне реализации программы, и это ее существенно тормозит.

Результаты проверки органов правопорядка дополняют данные общественных контролеров.

- Мы провели собственный мониторинг и посетили пятнадцать многоквартирных домов Омска, где выполнялся капитальный ремонт в соответствии с региональной программой. Выявилась следующая картина: 28 процентов опрошенных жильцов вообще понятия не имеют, проводились ли в доме собрания по проведению капремонта, - сообщил член регионального штаба Общероссийского народного фронта Аркадий Лунев. - Почти половина жильцов заявила, что не удовлетворена качеством выполненных работ.

Разного рода нарушения зафиксированы и в других регионах Сибири. Например, администрация Читы приняла решение о формировании фонда капремонта трех многоквартирных домов на счете регионального оператора вопреки решению собственников об его формировании на специальном счете.

Более восьмидесяти муниципалитетов несвоевременно исполняли обязанность по внесению взносов на капремонт, а в ряде случаев делали это неправомерно. В частности, из реестра муниципального имущества Дивногорска в Красноярском крае в прошлом году исключили 98 квартир, однако перечисление взносов за капремонт продолжалось. По данному факту возбуждено дело, и теперь за нецелевое использование бюджетных средств руководству города придется отвечать.

Региональные операторы Бурятии, Кемеровской, Омской областей не принимали надлежащих мер меры по фактам неуплаты взносов. В результате только омичи задолжали за капремонт-2016 более 207 миллионов рублей, но соответствующие иски заявлены не были.

Генпрокуратура выявила и многочисленные случаи бесконтрольности подрядных организаций со стороны региональных фондов. В результате подрядчики работали спустя рукава, не имея на руках проектной документации, срывая сроки и вызывая нарекания к качеству. По всем фактам нарушения законов приняты меры прокурорского реагирования.

Прямая речь

Михаил Мень, министр строительства и ЖКХ РФ:

- В последнее время суть обращений граждан в министерство по вопросу капремонта изменилась. Если еще совсем недавно люди не понимали, зачем это нужно, то сегодня четко осознают, что другого финансового источника для ремонта их собственности не будет. Основные вопросы, которые волнуют людей и над которыми мы сегодня активно работаем, - это контроль качества проводимого ремонта, а также сохранности средств на специальных счетах.

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